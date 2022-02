Alex Belli e l’amore con Delia Duran oltre il GF VIP/ “Una coppia tradizionale, ma”

Alex Belli torna al centro dell’attenzione mediatica per il suo rientro al Grande Fratello Vip in corso. A diverse ore dalla nuova diretta del reality, dove ha registrato il suo ritorno al gioco dei vipponi, Alex si è lasciato andare ad una serie di confidenze con la nemica giurata vip, Nathalie Caldonazzo. Questo, in riferimento alla promessa di nozze che lo vincola a Delia Duran e l’etichetta di “coppia aperta” affibbiata dai più a lui e la venezuelana, rispetto al triangolo che i “promessi sposi” formano nella Casa con Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, Alex Belli si apre su Delia Duran

È tornato protagonista al Grande Fratello Vip in corso alla nuova nonché 41esima diretta del reality, con il suo rientro nella Casa, che ora divide l’opinione generale dentro e fuori la Casa dei vip. L’attore si palesa desideroso di un riavvicinamento con Delia Duran, con cui è in crisi per via da mesi per via dell’intimità condivisa con Soleil Sorge al suo primo soggiorno nella Casa dei vipponi. Tra i gieffini e i telespettatori c’è chi crede che almeno uno tra i tre protagonisti del triangolo stiano coprendo una strategia di marketing sulla finzione, per visibilità e business, ma, in una confidenza fatta a Nathalie Caldonazzo, Alex non nasconde più i suoi sentimenti, parlando in particolare dell’amore che lo lega a Delia: ” Quello che io ho con Soleil, all’ennesima potenza, anche di empatia ce l’ho con l’amica in comune con Delia, Stella”.

Alex Belli e il concetto di “amore libero”: la confessione al Grande Fratello Vip

Parlando a Nathalie Caldonazzo – che lo ha definito un “narcisista covert” schierandosi dalla parte di Delia Duran rispetto al triangolo, poi, Alex Belli prosegue la sua confidenza senza risparmiarsi sull’amore libero concepito in condivisione con la promessa sposa : “La storia dell’amore libero ha preso la tangente. In realtà noi siamo una coppia molto tradizionale, abbiamo una progettualità di vita, volevamo fare la nostra famiglia. Lei ha fatto fatica a spiegare la nostra libertà mentale… Parliamo di amore libero in condivisione”.

Insomma, Delia Duran, nonostante la sua mentalità aperta al poliamore, non accetterebbe il triangolo con Alex e Soleil perché non condiviso con lei. Che a Delia, reduce dal coming-out sulla sua bisessualità, non piaccia Soleil?

Nel frattempo al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è in lizza per il posto di seconda finalista del Grande Fratello Vip, schierata al televoto contro Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié.



