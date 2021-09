Alex Belli e le sorprese alla moglie Delia Duran/ “Foto del matrimonio: grazie amore”

Alex Belli e Delia Duran sono più innamorati che mai. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 archiviata la storia d’amore con Mila Suarez ha ritrovato la serenità tra le braccia della bellissima modella e attrice di origine venezuelana. Un amore che ha spinto l’attore anche al grande passo del matrimonio lo scorso 26 giugno 2021. Nelle scorse ore, mentre Alex Belli nella casa si è confessato parlando del suo desiderio di avere un figlio, la moglie sui social ha voluto farsi conoscere meglio ai fan condividendo alcuni momenti della sua storia d’amore con l’attore. “Ragazzi andiamo ad aprire…non sappiamo che cosa sia..vediamo..no vabbè ragazzi!” – ha detto Delia Duran – che ha poi mostrato un album di ricordi.

“Che bello! 26 giugno 2021, tre mesi di matrimonio. Grazie della sorpresa amore mio” – ha detto Delia Duran mostrando un album di foto del matrimonio con Alex Belli scrivendo: “stampare foto di ogni momento speciale unico e indimenticabile è importantissimo per me perchè le immagini impresse sulla carta hanno il fascino di un tempo che scorre ma che non passa”. Sul finale la bellissima modella ha rivelato: “grazie per tutte le bellissime sorprese che prima di entrare nella casa del GF Vip hai preparato coinvolgendo tutti i nostri più cari amici che in queste settimane hanno reso possibile ciò che tu desideravi realizzare”.

Alex Belli ammette il ricorso all’inseminazione: “Non è stata una passeggiata”

Alex Belli parlando del percorso per avere un figlio con la moglie Delia Duran ha dichiarato: “Non è una passeggiata. Sono anni che sento il desiderio di essere padre ed è l’unica cosa che mi manca. Ho vissuto il dolore della speranza tramite la mia compagna. È un dolore che ti logora totalmente”. Commossi anche i compagni in particolare Katia Ricciarelli che ha confessato: “Anch’io ci sono passata, so cosa significa”. Possiamo tutti quanti capire la sofferenza interiore dell’uomo che in questi momenti non è più personaggio pubblico, icona di bellezza per il pubblico femminile, ma un uomo come tanti, come tutti, con le proprie problematiche e frustrazioni. Intanto, Alex è andato in aiuto del suo compagno Samy Youssef. Improvvisandosi istruttore di nuoto l’ha aiutato a superare la paura dell’acqua. Alex rimarrà a lungo nella casa, ne siamo certi, la sua semplicità e la sua umanità piacciono al pubblico che lo vorrà ritrovare in finale.

