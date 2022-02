Alex Belli e Littizzetto, battute hot a C’è posta per te/ Maria: “Basta doppi sensi!”

È una Luciana Littizzetto scatenata quella che fa il suo ingresso a C’è posta per te. Dopo una chiacchierata con Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi, la conduttrice chiama in studio un altro ospite voluto dalla Littizzetto: Alex Belli. “Il protagonista indiscusso di questo Grande Fratello”, esordisce Maria De Filippi presentandolo. Un emozionato Alex si ritrova al fianco dell’ex coinquilina Francesca Cipriani ma proprio non si aspetta che dall’altra parte della busta c’è Luciana Littizzetto. La scoperta è esilarante: Alex commenta le scarpe di pelle, poi le calze a rete della Littizzetto , dando il via ad una serie di battute piccanti e doppi sensi.

Littizzetto invita Cipriani e fidanzato a C'è Posta per te/ "Una coppia focosa ma..."

“Facciamo il quadrilatero… della moda!” scherza Belli; “Non iniziamo, calmati che siamo in televisione!” replica la Littizzetto. Poi lo stuzzica: “Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi, girevole…”, e ricorda i baci con Soleil Sorge. “Se tu metti dentro uno come me, uno fuori di testa…” dice lui ma viene interrotto da Luciana “Io ‘metti dentro’ non lo direi”, ribatte. A questo punto è Maria De Filippi ad intervenire cercando di salvare la situazione: “Ma tutti doppi sensi qui, basta!” tuona.

