Alex Belli e Soleil Sorge fuori dal GF VIP ognuno per la sua strada/ È tutto finito veramente?

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 Alex Belli e Soleil Sorge si sono confrontati nuovamente sulla loro relazione e Delia Duran ha ammesso di amare l’attore ma di volere da parte dell’attore un comportamento esclusivo nei suoi confronti. Dopo la diretta i due si sono nuovamente confrontati nella sauna della casa.

Alex Belli ha ammesso alla donna di aver fatto un bel discorso d’amore: “Viene fuori che noi siamo due iper gelosoni, ed hai fatto bene a sottolinearlo. La nostra forza è giocare a carte scoperte. Abbiamo danzato per tre anni e mezzo in una vita di libertà e non possesso. È la nostra conquista”. Delia a sua volta ha espressamente chiesto all’attore di smettere di dare le sue attenzioni anche a Soleil: “Tu devi smetterla di fare determinate cose che possono ferirmi. Non è il rapporto d’amicizia ma il valore delle cose. Il vostro rapporto deve essere diverso, capisci? Lo sai benissimo che c’è un precedente tra di voi, non dirmi che è stata solo un’amicizia. Ti chiedo questo e basta”.

Alex Belli ha ribadito a Delia Duran di avere tutti contro per via del suo atteggiamento e di aver arruolato qualcuno per poterlo difendere in televisione dalle accuse che gli arrivano quotidianamente durante la sua permanenza in casa. La persona scelta dall’attore è, tanto per cambiare, la sua fidata assistente Stella: “L’ho dovuta mandare in televisione… non volevo fartelo sapere”.

L’attore ha rivelato anche a sua moglie le sue intenzioni con Soleil Sorge una volta finito il Grande Fratello Vip, confessando come una volta fuori dalla casa non ha intenzione di vedere l’influencer, anche perchè l’italoamericana ha più volte ribadito di non voler continuare la sua amicizia con l’attore, perché non è scattata la scintilla tra i due: “Non c’è niente e siamo dentro 1000mq amore mio. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Sayonara amore mio. Qui è qui, è questo il Grande Fratello”.

