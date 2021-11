Alex Belli e Soleil Sorge, scena a luci rosse in cucina/ “Vediamo se montano video…”

Dopo il bacio “artistico”, scene a luci rosse tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno voluto lanciare un’altra provocazione che è destinata a far discutere. Tutto parte da uno scherzo: l’influencer propone all’attore di tagliare l’aglio come in Ghost. «Vuoi cucinare l’aglio come Ghost? Ti prego, tagliamo l’aglio come Ghost. Potrei pagare oro per vedere…», l’idea lanciata da Soleil, che poi ha cambiato tono di voce, imitando quella usata da Adriana Volpe per irridere gli atteggiamenti da soap opera di Alex Belli. «Alfonso, salvami tu», dice lei ridendo. «Ormai ci scherziamo talmente tanto che non ci crede più nessuno», sussurra lui prima di scoppiare a ridere.

Alex Belli e Soleil nuovo bacio al GF Vip al Turandot/ Sophie: "Limone da paura"

Nel frattempo sbuca Lulù che li vede amoreggiare: «Sei l’antagonista di questa storia», scherza Soleil. Tra vari ammiccamenti e strusciate varie scappano anche risate tra i due concorrenti, che non riescono a restar seri, del resto appaiono visibilmente poco lucidi.

Soleil Sorge e Alex Belli “hot” in cucina ma…

«Facciamo un gioco ora: Alex Belli ti piace il rischio?», rilancia lei che propone il gioco del coltello. Ma lui preferisce non rischiare: «Sei troppo pericolosa». Soleil Sorge poi finge uno svenimento. «Io voglio vedere se hanno il coraggio di montare una clip sull’anima dell’aglio», ride l’attore. «E come il principe in tutte le favole che si rispettano arriva lui col suo cavallo bianco e in quel momento le fa respirare l’aglio». I due sono a terra, con l’influencer semi vestita. In cucina tornano Lulù e Gianmaria Antinolfi, visibilmente imbarazzati per la scena che si presenta ai loro occhi: Soleil a terra che recita una storia improbabile con Alex Belli.

Miriana, Sophie e Clarissa: sfida tra docce sexy al GF Vip/ Aldo Montano apprezza la Trevisan...

La scena prosegue poi con una battaglia a colpi di porro tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi: «Non sarà mai tua», dice l’attore all’imprenditore. Il web però non la prende bene, anche perché inizialmente circolano video frammentati e quindi decontestualizzati. Una cosa è certa: la chimica artistica tra i due è destinata a far discutere…

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip 2021?/ "Non ha senso stare dentro se.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA