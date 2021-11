Alex Belli e Soleil Sorge si baciano/ Katia Ricciarelli: “Dev’essere più passionale”

Alex Belli e Soleil Sorge si baciano durante la prova dello spettacolo che andrà in scena nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sabato sera, ma Katia Ricciarelli che sta dirigendo il tutto ammette di non essere totalmente soddisfatta dalla prova dei due vipponi. Su richiesta della Ricciarelli, il Grande Fratello ha autorizzato i vipponi a mettere in scena una versione speciale della Turandot. Tutti i concorrenti del reality si trasformeranno in artisti e in queste ore tutti sono impegnati nelle prove. Durante la serata del 23 novembre, Katia Ricciarelli ha esortato Alex e Soleil a baciarsi. I due, così, si sono scambiati un bacio a stampo che non ha soddisfatto la Ricciarelli.

“Quel bacio lì lo dai a tua nonna, dev’essere un bacio passionale“, è stata la richiesta dell’ex moglie di Pippo Baudo. Belli, di fronte alle parole di Katia, ha reagito con un sorriso dicendo: “Hai capito il tranello che ci ha tirato la signora Ricciarelli?”.

Katia Ricciarelli cupido di Alex Belli e Soleil Sorge?

Katia Ricciarelli ha così affrontato Alex Belli in disparte parlandogli del feeling e della complicità che ha con Soleil Sorge. “Una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica, involontariamente questa cosa dagli altri viene fraintesa e anche invidiata, capisci? Io mai vista una cosa così e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità anche gestuale. Non occorre neanche che parliate”, ha detto Katia.

Alex Belli, però, ha frenato l’entusiasmo della Ricciarelli: “Lo so amore ma… no, no. Io sono già fortunato in amore, però sono d’accordo con te che è una roba anche invidiata”. E domani sera, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, arriverà la moglie di Alex, Delia Duran.

