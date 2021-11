Alex Belli e Soleil Sorge sogni erotici tra l’armadio e il confessionale/ Rivelazioni choc

Soleil Sorge e Alex Belli sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip: i due nella notte, mentre erano a letto, si sono lasciati andare ad alcune confessioni particolarmente piccanti. L’influencer, infatti, secondo quanto riporta Blogtivvu, avrebbe rivelato all’attore di avere fatto un sogno erotico. Quest’ultimo, da parte sua, avrebbe ammesso che anche a lui è accaduto lo stesso. I dettagli intimi non sono passati inosservati.

I telespettatori, in queste ore, si sono riversati sui social network per commentare proprio quanto accaduto nella notte. Un utente su Twitter ha sottolineato come la coppia abbia parlato delle proprie fantasie sessuali facendo riferimento a terze persone, quando in realtà era palese che i protagonisti fossero proprio loro. Nel dettaglio, pare che Alex Belli abbia candidamente ammesso che nei suoi sogni c’era Soleil Sorge, mentre quest’ultima avrebbe parlato di “un amico”. La scena ad ogni modo lascia pochi dubbi.

Soleil Sorge e Alex Belli: il racconto del sogno “hot”

Ma cosa ha sognato esattamente Soleil Sorge? Da ciò che riporta Biccy, pare che il sogno dell’influencer ricordi molto la famosa scena dell’armandio di Cecilia Rodriguez e Ignazio moser. “Io non ti di cosa di preciso e con cui. A un certo punto entro in questa stanza che sembrava qui dentro la casa e finisco dentro l’armadio con questo “amico” [ride]. E tipo c’è stata una cosa un po’, dai vabbè hai capito. Poi oggi mi sono svegliata e quando mi sono avvicinata all’armadio ho rivissuto il sogno e sono andata via perché era strana come situazione”, sarebbero state le parole di Soleil ad Alex Belli.

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, ad ogni modo, non si limita esclusivamente alle confessioni piccanti, dato che la coppia si è recentemente avvicinata anche fisicamente. I due si sono infatti concessi nelle scorse ore una doccia bollente a suon di twerking, che ha lasciato ben poco all’immaginazione. Il pubblico, da parte sua, è fortemente critico nei confronti dell’influencer e dell’attore, dato che entrambi sono impegnati al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, Alex Belli è sposato con Delia Duran, che nei giorni scorsi ha manifestato il proprio malcontento per quanto sta accadendo. Soleil Sorge, invece, ha svelato a sorpresa qualche settimana fa di avere una persona nel cuore, che la sta aspettando. Al momento, dato il rapporto intimo tra i due coinquilini, sembra difficile che le gelosie possano essere messe da parte. Gli occhi sono tutti puntati su di loro.



