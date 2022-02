“Alex Belli e Soleil? Tutto fasullo e spinto”/ Patrizia Pellegrino “E Delia Duran…”

Patrizia Pellegrino torna a parlare del triangolo amoroso della casa del Grande Fratello Vip 2021, leggasi Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Intervistata dal settimanale di gossip Vero, la nota attrice italiana ha ribadito il suo punto di vista, sottolineando come l’attore di Centovetrine e l’influencer italo-americana siano stati scorretti nei confronti di Delia Duran, e mettendo in dubbio anche la loro ‘verità’: “Alex e Soleil? E’ tutto molto fasullo, spinto, ed esagerato – ha raccontato Patrizia Pellegrino durante l’intervista con la carta stampata – all’inizio pensavo fosse un’amicizia, poi la situazione è degenerata… Delia? Sono stati scorretti entrambi nei suoi confronti”.

Un pensiero che è condiviso da molti sia all’interno della casa più spiata d’Italia, quanto fuori, ma i vari protagonisti del triangolo più famoso del BelPaese, hanno sempre rimandato al mittente ogni accusa, ricusando il ‘copione già scritto’ e sottolineando come il tutto sia stato invece naturale. Del resto, se l’avessero programmato, sarebbero degli attori davvero da Oscar…

PATRIZIA PELLEGRINO E LE PAROLE SULL’AMICA MIRIANA TREVISAN

In ogni caso Patrizia Pellegrino non sembra essere convinta, e nel contempo ci tiene a difendere la sua grande amica Miriana Trevisan, che secondo la stessa sta vivendo un periodo di difficoltà all’interno della casa del Gf Vip 2021: “Miriana? La vedo in difficoltà perché ha troppi nemici nella Casa e non me ne capacito…”, dice riferendosi probabilmente a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, storiche rivali dell’ex Velina.

“Quella donna è una delizia – ha continuato la Pellegrino – una persona vera e pulita. Abbiamo un rapporto molto profondo. Entrambe abbiamo avuto un anno infelice. A lei hanno tolto l’utero per un problema, mentre a me hanno tolto un rene sette mesi fa per un tumore”. Tra l’altro a Miriana Trevisan è giunto un aereo negli scorsi giorni, attraverso cui le è stato comunicato un messaggio per metterla in guardia su Biagio D’Anelli, ma quest’ultimo, da quando è uscito dalla Casa, si è sempre dichiarato realmente innamorato dalla showgirl.

