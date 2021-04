Alex Belli “è sparito”/ Barbara d’Urso “non risponde al telefono, siamo preoccupati”

Che fine ha fatto l’attore Alex Belli? Oggi sarebbe dovuto essere ospite del programma Domenica Live nello spazio dedicato ad Akash Kumar ed al giallo sul colore dei suoi occhi, ma non si è fatto vedere né sentire. Come mai? A darne notizia è stata la padrona di casa Barbara d’Urso che nell’introdurre il caso Akash Kumar ed i suoi ospiti in studio ha anche aggiunto, in tono preoccupato: “Alex Belli è sparito, sia lui che la sua fidanzata, lo stiamo cercando da stamattina ma è sparito, non risponde al telefono, siamo preoccupati”. La conduttrice ha precisato che non sarebbe affatto uno scherzo ed ha proseguito asserendo che a far perdere le tracce sarebbe stata anche la compagna Delia Duran.

Alex Belli contro Mila Suarez/ “A Dubai per lavoro? Balle, devi dire la verità!”

Qualcuno degli ospiti ha chiesto se per caso la coppia fosse ancora all’estero, giustificando in tal modo le difficoltà nel mettersi in contatto, ma la conduttrice ha precisato che si trovavano entrambi in Italia. Che fine hanno fatto e come mai non sono stati in grado di mettersi in contatto con la produzione del programma domenicale di Canale 5?

Alex Belli "Vera Gemma? Ci andrei a cena"/ Barbara D’Urso lo presenta a figlia Gascoigne ma…

ALEX BELLI “È SPARITO” CON LA FIDANZATA: CHE FINE HANNO FATTO?

Preoccupazione oggi in studio per via della “scomparsa” di Alex Belli e della fidanzata Delia Duran dai radar di Domenica Live. Alex era intervenuto anche la scorsa settimana avendo una sorta di battibecco con Akash Kumar proprio nello studio di Domenica Live. “Sono quattro anni che mi scatti le foto, puoi dirlo che gli occhi sono miei”, aveva tuonato il modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi nei confronti del fotografo ed attore, che di contro aveva solo consigliato a Kumar di essere più autoironico sull’argomento. Intanto, in merito al piccolo giallo che si è creato oggi, pare che Alex Belli non posti nulla sui social da diverse ore e questo giustificherebbe anche la preoccupazione di Barbara d’Urso, come emerso nel corso della trasmissione odierna. “Son preoccupata per lui e per la fidanzata perché non risponde ai telefoni”, ha aggiunto Barbara d’Urso.

LEGGI ANCHE:

Diego Granese è il nuovo fidanzato di Mila Suarez?/ "Dopo Alex Belli si consola..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA