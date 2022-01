Alex Belli: “Ero incaz*ato nero con Delia al GF Vip”/ “Gli autori era tutti preoccupati…”

Alex Belli, nonostante abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 un mese fa, continua ad essere il protagonista di diverse dinamiche. Nella scorsa puntata del reality show, di fronte alle parole di Delia Duran che è attualmente in quarantena in attesa di entrare nella casa di Cinecittà come concorrente, ha perso la pazienza lasciando momentaneamente lo studio. Tutto è accaduto quando Delia ha spiegato di aver messo il suo matrimonio con l’attore in pausa. Un annuncio che ha spiazzato Belli che, furioso, ha lasciato lo studio per poter ritrovare la calma. Cos’è successo in quei momenti?

A svelare un retroscena sull’accaduto è stato lo stesso Alex Belli ai microfoni di Casa Chi. Ospite del format social condotto da Rosalinda Cannaò, Alex Belli ha svelato anche la reazione degli autori del reality di fronte alla sua forte reazione. “Io ero incavolato nero e sono andato via dallo studio senza salutare. Gli autori erano convinti che io fossi andato in hotel da Delia. Mi hanno chiamato in dieci, erano tutti preoccupati. Il mio rapporto con Delia è sempre stato di sfida. […] Le ho consigliato di non andare, che è un’arma a doppio taglio. Adesso è tutto teso, un conto è entrare all’inizio quando c’è un terreno neutro. Ma soprattutto entrare ora con i precedenti, considerando quello che è successo…”.

Alex Belli: la previsione sul percorso di Delia Duran al Grande Fratello Vip

Delia Duran varcherà la porta rossa della casa del Grande fratello vip diventando ufficialmente una concorrente nel corso della puntata di venerdì 14 gennaio. Come sarà accolta la moglie di Alex Belli? Riuscirà a trovare delle amiche tra le donne della casa? Ai microfoni di Casa Chi, l’attore ha fatto la sua previsione:

“Di donne sicuramente Delia si troverà molto bene con Manila e forse con Miriana. Escludo che possa piacerle un uomo. Nonostante Delia ha anche il mio modo di fare, è solare e giocosa quindi può essere fraintesa. Potrebbe trovarsi bene con Barù. Certo non baci artistici. Lei può anzi, dopo la sospensione di ieri sera… può vivere come ha sempre voluto. Poi noi non siamo single, è una sospensione”, ha detto.

