Alex Belli flirt con Soleil Sorge? “Saresti la donna della mia vita”/ “Purtroppo c’è Delia”

Alex Belli è sempre più vicino a Soleil Sorge…

Sembrerebbe che tra i due Alex Belli e Soleil Sorge stia nascendo una bella amicizia anche se sui social è già nata una polemica. Durante una chiacchierata in giardino, Soleil ha manifestato l’intenzione ad Alex di vedersi anche al di fuori della casa. I due si sono lasciati andare anche ad una chiacchierata nostalgica rievocando il loro primo incontro. Soleil gli ha confidato: “Certe cose si sentono a pelle immediatamente. Ci siamo parlati tre secondi”. Alex le poi ha ribadito il fatto di aver sperato di incontrarla anche in altre occasioni e dice di non averla mai dimenticata: “E’ vero, è vero, è da lì che mi sei rimasta in mente”. Poi l’attore le ha proposto di farsi scattare delle foto una volta fuori dalla casa: “Infatti voglio scattarti, ti tiro fuori una roba pazzesca”. Soleil si mostra lusingata delle proposta e dice: “Non vedo l’ora di avere l’opportunità di vederci fuori di qua. Sono veramente felice di averti avuto qua”.

Un dialogo che ha scatenato una valanga di commenti sui social. C’è chi scommette che tra Soleil e Alex ci sia del tenero. Un utente commenta: “Troppo belli come coppia”. Spunta anche il commento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: “Strategie?”, alludendo al fatto che il loro sodalizio non sia così puro come vogliono far credere.

Alex Belli frena: “Saresti la donna della mia vita ma…”

Alex Belli sembra essere coinvolto da Soleil Sorge. Mentre lei era intenta a cucinare, lui osservandola le ha fatto un complimento: “Comincio a pensare che tu, sia la donna della mia vita. Purtroppo c’è Delia”. Una affermazione infelice che ha provocato già delle reazioni sul web. E’ probabile che questo feeling possa mandare su tutte le furie la moglie dell’attore Delia Duran che aveva già avuto un attacco di gelosia nei confronti di Belli. D’altra parte non è la prima volta che Alex Belli dimostra di tenere a Soleil Sorge.

Ricordiamo che l’attore ha preso le parti di Soleil quando gli altri inquilini della casa l’hanno accusata di razzismo. Soleil Sorge si sta divertendo a stuzzicare i coinquilini della casa e non è chiaro al momento se sia interessata davvero a qualcuno in particolare. Che stia giocando?



