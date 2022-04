Alex Belli flirta con Soleil Sorge top model/ “Chi meglio di lei…”

Soleil Sorge top model al servizio di Alex Belli, a La pupa e il secchione show

La nuova nonché 4° diretta de La pupa e il secchione 2022 show vede gli ex protagonisti del triangolo del Grande fratello vip 5, Soleil Sorge e Alex Belli, rivedersi in tv. L’occasione per i due ex complici artistici nella Casa è una sfida tra due coppie concorrenti in corsa al nuovo game di Italia 1, ovvero il secchione Gianmarco Onestini in duo con la pupa Maria Laura De Vitis e il pupo Francesco Chiofalo e la secchiona Annaclara Hellwig. E per l’occasione Alex Belli è chiamato a fare da giudice speciale per un bonus di 5 punti.

I concorrenti sono chiamati a posare su un set allestito dall’attore e fotografo dagli occhi di ghiaccio, che in apertura della prova sceglie Soleil Sorge come musa del suo servizio, tornando a “flirtare” con lei in tv, come ai tempi della loro Casa dei vipponi. A lei dà il ruolo di registrare il tutorial sul modeling, ovvero la modella dovrà posare per dare l’esempio ai concorrenti chiamati a realizzare gli scatti. E tra uno scatto e l’altro, Alex e Soleil tornano alle origini del loro rapporto, ovvero alla loro chimica artistica. Lui le riserva attenzioni, carinerie e parole d’elogio: “Le due coppie devono venire sul set, abbiamo allestito il set e voglio scattare le loro anime e qui non c’è pupa né secchione che tenga, voglio le anime. 5 punti in ballo. Non è la prima volta che scattiamo, dai, non fare la timida, Soleil, a te il tutorial. Voglio che prendiate esempio dal suo tutorial, voglio che esprimiate la vostra essenza e chi meglio di lei sa esprimere la sua essenza …”.

Alex Belli e Soleil Sorge verso il ritorno di fiamma? Una secchiona diventa pupa a La pupa e il secchione

Le reazioni alla ritrovata “chimica artistica” tra Soleil Sorge e Alex Belli, a La pupa e il secchione show 2022, intanto induce molti telespettatori a pensare che tra i due ex Grande fratello vip 6 non sia mai giunta una crisi… E sulla scia delle scommesse web su un nuovo naufragio in arrivo tra Alex e la promessa sposa Delia Duran dovuto a Soleil Sorge, l’attore conferisce i 5 punti bonus al team di Francesco Chiofalo. La sua secchiona, Annaclara, ha posato in modo inequivocabilmente sexy, in una total black mise in latex alla Cat-woman. Per la serie: “da secchiona a pupa è un attimo di set con Alex Belli e Soleil Sorge!”.

