Alex Belli fuori dalla Casa del GF Vip/ “L’ospite” lascerà il programma: la conferma

Alex Belli potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip proprio questa sera, nella puntata di lunedì 21 febbraio. Dopo essere rientrato nel programma per chiarire la situazione tra lui e la moglie, Delia Duran, e con Soleil Sorge, con la quale ha avuto un flirt all’interno della Casa, pare essere arrivato il momento per l’ospite di andar nuovamente via. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore, Alfonso Signorini, collegato con il TG5. “Alex stasera come lo yogurt è scaduto e se ne ritorna in studio” ha confermato il conduttore, stanco dei teatrini dell’attore.

In studio, dunque, è probabile che si parli di quanto accaduto tra Belli, Delia Duran e Soleil Sorge in questa settimana in cui è stato nuovamente all’interno della Casa, dopo essere uscito qualche settimana fa. Secondo i più, infatti, il comportamento dell’attore di Centovetrine è tossico e il suo rientro nella Casa non è stato affatto apprezzato: la situazione tra lui, Delia e Soleil sembra infatti peggiorata ancora di più rispetto a qualche tempo fa e il comportamento dell’uomo non è stato definito “corretto” dai più.

Alex Belli, il chiarimento con Delia Duran e Soleil Sorge

Nella settimana passata nella Casa, Alex Belli ha avuto modo di riappacificarsi con la moglie, Delia Duran, ma la realtà ha mostrato un rapporto tutt’altro che sano. Inoltre la presenza dell’attore ha creato non poco scompiglio nel percorso di Soleil Sorge. La modella si era detta intenzionata ad uscire dal triangolo che si era creato con Delia e Alex, ma così non è stato. L’italo-americana, infatti, si è trovata all’interno del rapporto con tutte le scarpe, sta volta non solamente dal lato di Alex ma anche di quello di Delia, con la quale ha scambiato un bacio che ha sconvolto davvero tutti.

L’uomo ha avuto inoltre modo di parlare con Soleil di quanto accaduto tra loro nei mesi passati, portandola ad ammettere di essere innamorata di lui. La donna ha dichiarato: “Ammetti che persona sono, che sono sempre stata lì a tutelare te, a tutelare voi, a cercare anche di frenare il nostro rapporto. Avevamo un’amicizia, un rapporto bello… Ti importa di più passare per giustificato che raccontare la verità dei fatti. Io non ne posso più di starmene a sentire str*nzate. Cosa c*zzo vuoi che dica, Alex? L’ho sempre detto che ti amo, non ho mai voluto un rapporto con te o andare oltre. Di che c*zzo stai parlando? Ho mai messo in dubbio nulla, io. Mi sono rotta il c*zzo. Mi hai buttato roba addosso che lo sai che fai schifo”. La presenza di Alex, comunque, non sembra aver aiutato affatto Soleil, anzi: secondo molti, ha completamente devastato la ragazza.



