Alex Belli furia “Me ne vado!”: prova a sfondare porta rossa/ Video, cos’è successo…

Crisi di nervi per Alex Belli poco fa al Grande Fratello Vip 2021. L’attore, che ieri ha ostentato sicurezza durante la diretta della puntata, è invece molto nervoso per quello che sta accadendo nella sua vita sentimentale, con Delia Duran paparazzata mentre bacia un altro uomo e il legame sempre più crescente con Soleil Sorge all’interno del reality. Evidentemente incapace di gestire la situazione, Alex Belli ha pensato di abbandonare il programma. Gli altri concorrenti si sono fiondati per convincerlo a restare, mentre già Soleil provava a farlo ragionare. “Vaffan*ulo, non me ne frega un ca**o di questo gioco di merda. Aprimi ‘sta porta ca**o”, ha urlato a squarciagola l’attore. “Adesso te la aprono, ma stai tranquillo. È inutile fare queste scenate”, ha risposto Soleil.

Ma l’attore ha tirato dritto: “Non sono scenate, me ne vado affan*ulo basta, basta”. Poi ha dato un calcio alla porta e Manila Nazzaro spaventata gli ha urlato sperando che si calmasse. La scena non è ovviamente sfuggita alle telecamere del Grande Fratello Vip 2021, ma la regia ad un certo punto ha deciso di censurarla togliendo l’audio. Inoltre, hanno allargato l’inquadratura per riprendere anche altre zone.

Perché Alex Belli ha minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip 2021

A questo punto è stato possibile notare Katia Ricciarelli praticamente impassibile di fronte alla furia del coinquilino. Katia Ricciarelli, infatti, si è seduta comodamente sul divano mentre Alex Belli urlava vicino alla porta rossa. Del resto, aveva espresso chiaramente ieri tutte le sue perplessità in merito alla trasparenza del concorrente. Ma dietro le ragioni di questo sfogo c’è il video che i familiari dei concorrenti hanno mandato e che è stato trasmesso nel pomeriggio dal Grande Fratello Vip 2021.

Tutti hanno ricevuto un pensiero dai propri cari tranne Alex Belli. Forse non se lo aspettava dalla moglie Delia Duran, ma non ha ricevuto neppure una parola da fratelli, genitori o qualche amico. Ci è rimasto molto male, si è alzato dal divano molto arrabbiato e ha avuto questa reazione fortissima: si è avvicinato alla porta rossa e ha cercato di aprirla. Il Grande Fratello Vip 2021 allora l’ha bloccata, lui ha cominciato a urlare ed il resto è quanto si vede in questi video che stanno circolando anche sui social.

