Alex Belli furioso con Adriana Volpe/ “Sposato per venire al GF? Ma che ca*o dice?!”

Dopo la ventesima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli si è sfogato duramente con alcuni inquilini, furioso per le dichiarazioni di Adriana Volpe. L’opinionista, infatti, ha attaccato Belli dandogli dell’attore di soap scadenti e ha anche messo in dubbio il suo matrimonio con Delia Duran: “Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio”. Il matrimonio celebrato pochi mesi prima dell’ingresso dell’attore al GF Vip e la scelta di Delia di confrontarsi con Soleil invece che con il marito, hanno fatto storcere il naso alla Volpe. Nonostante le critiche e le accuse, Adriana ha regalato l’immunità proprio ad Alex, con uno scopo ben preciso: “Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran. Però per me l’immune è lui. Io voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male”.

Adriana Volpe "Voglio smascherare Alex e Delia davanti a tutta Italia"/ "Una telenovela scritta male"

Alex Belli furioso: “Ha detto che non è un vero matrimonio”

Non appena è finita la puntata del GF Vip, Alex Belli si è sfogato con l’amico Davide Silvestri criticando duramente l’opinionista del programma: “Toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te”, ha detto l’attore visibilmente alterato. Alex non ha affatto apprezzato che venisse sminuito il suo legame con Delia Duran: “Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco… Sul mio amore e i miei accadimenti personali non si parla così. Se questa è la linea io non ci sto”. I due attori sono stati poi raggiunti da Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, che hanno cercato di tranquillizzare Alex, senza grande successo. Anche con loro, Belli ha ribadito le insinuazione di Adriana Volpe che lo hanno fatto arrabbiare: “Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto”. Infine ha detto di essere pronto a lasciare la Casa nel momento in cui la situazione non trovi una giusta soluzione. Clicca qui per vedere il video

