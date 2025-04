Le polemiche sui programmi Mediaset non si fermano mai perché da anni sono un’emorragia di ascolti unica. Non riescono a risolversi e se non fosse per Maria De Filippi la situazione sarebbe ancora più tragica. The Couple è un chiaro flop e L’Isola dei Famosi rischia di seguirlo a ruota, intanto Alex Belli, che è stato negli anni passati un protagonista del GF Vip con Delia Duran e Soleil Sorge, ha affidato ai social uno sfogo al veleno contro Mediaset.

“A Mediaset non c’è la voglia di fare programmi di successo” si è sfogato l’attore sui social, “basterebbe non sprecare risorse in montepremi da un milione di euro o strapagare gli inutili opinionisti 600mila euro e quindi investire sul cast”. La cifra sciorinata con naturalezza da lui ha fatto rizzare le antenne al popolo del web: possibile che abbia qualche attinenza con la realtà?

Alex Belli smentito da Alfonso Signorini, che bolla le cifre come “fantascienza”

Alex Belli si è lamentato del cast di The Couple, arrivando a criticare le scelte fallimentari di Mediaset che sembra non essere intenzionata a confezionare programmi che non siano un flop (lite tra due concorrenti). Ma le sue sono davvero critiche prive di risentimento? Stando alla giornalista Grazia Sambruna lui sarebbe dovuto entrare nel cast del programma di Ilary Blasi in coppia con Solei Sorge; peccato che quest’ultima avrebbe rinunciato per un programma Rai.

Alfonso Signorini durante il programma social Boom ci ha tenuto a smentire le cifre da capogiro che secondo l’attore Luca Tommassini e Francesca Barra (opinionisti del reality show) percepirebbero: “Fantascienza”. Non è la prima volta che lui e il conduttore si punzecchiano considerando tutto il trash che è andato in onda in quel periodo in cui era in auge.

