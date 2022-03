Alex Belli geloso di Antonio Medugno e Delia, minaccia il titoker/ “Che la tua strada non incroci la mia…”

Alex Belli lancia un avvertimento ad Antonio Medugno. Lontano dall’Italia e dallo studio del Grande Fratello Vip, l’attore continua a seguire le avventure di Delia Duran che, dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, sta trascorrendo diverso tempo con Antonio. Nelle scorse settimane, la modella venezuelana aveva ammesso di provare un’attrazione per il napoletano ribadendo, tuttavia, il suo amore per Alex Belli. Nelle scorse ore, complice anche l’apertivo organizzato dal Grande Fratello, ha ballato con Antonio divertendosi in sua compagnia.

Il riavvicinamento tra Antonio e Delia non è passato inosservato ad Alex che, su Twitter, ha deciso di lanciare un messaggio chiaro e diretto al giovane vippone napoletano. Dopo aver dichiarato il suo amore a Delia durante un’immersione nel mare di Sharm El Sheikh, Belli torna a cinguettare su Twitter e stavolta lo fa con un tono più deciso per marcare il territorio.

Il messaggio di Alex Belli per Antonio Medugno

Alex Belli non usa giri di parole e con un messaggio, breve e conciso invita Antonio Medugno a stare lontano da Delia Duran evitando di rivolgere sguardi da latin lover e facendole battutine a doppio senso. “Caro TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”, ha scritto Belli.

Cosa accadrà ora? Alex Belli sarà in studio durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 3 marzo? Ci sarà un confronto tra l’attore e Antonio Medugno? In attesa di scoprirlo, Antonio e Delia continuano a farsi compagnia in casa.

