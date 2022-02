Alex Belli geloso di Delia Duran e Medugno?/ “Non ha apprezzato i baci visti”

La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip si prepara ad aprire un nuovo capitolo della soap che ha come protagonisti Alex Belli e Delia Duran. L’attore farà infatti il suo ritorno nella Casa di Cinecittà ma, questa volta, come ospite, per rimanervi qualche giorno. Si troverà dunque nuovamente a confrontarsi con Soleil Sorge ma, soprattutto, sarà fianco a fianco con sua moglie Delia. Ed è proprio con lei che sono previste scintille nelle prossime ore.

Soeil confessa "mi ero innamorata di Alex Belli" e l'attacca/ "Sta giocando troppo, anche in modo banale"

D’altronde da quando ha ammesso di sentirsi una donna ormai libera, Delia ha iniziato a flirtare con alcuni degli uomini della Casa, spesso scherzando, talvolta, invece, facendo sul serio. È il caso questo di quanto sta accadendo con Antonio Medugno, a cui Delia si è detta palesemente interessata.

Alex Belli geloso di Delia Duran? “Non ha apprezzato quello che ha visto con Antonio Medugno”

Alex Belli non ha affatto apprezzato le immagini di Delia Duran e Antonio Medugno e a confermarlo è stato Alfonso Signorini nel corso del daytime che anticipa la diretta di questa sera. Se quello con Barù è stato più uno scherzo, o meglio, un dispetto a Jessica Selassiè, come lei stessa ha ammesso, quello di Delia per Antonio è un interesse reale. Lei stessa ha sussurrato al ragazzo che desidererebbe andare a letto con lui e Alex, per non parlare di baci e avvicinamenti vari di questi giorni. Immagini, queste, che Alex non ha mandato giù e di cui sicuramente si parlerà nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, tutta dedicata all’amore.

Delia Duran cerca il bacio con Antonio, ma lui si sposta/ Cosa è successo al GF Vip

LEGGI ANCHE:

Mila Suarez, ex Alex Belli, concorrente a La Pupa e il Secchione?/ Le anticipazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA