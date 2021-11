Alex Belli geloso di Soleil e Gianmaria? “Mi destabilizza”/ “Sono infastidito per…”

Alex Belli geloso di Gianmaria Antinolfi? Dopo il periodo di allontanamento tra Soleil e Alex, la Sorge si è riavvicinata a Gianmaria, scatenando la reazione di Belli che in vari confessionali si dice sconcertato da questo ‘ritorno di fiamma’. “Lui sa che in questo momento lei ha un po’ di sconforto ed ecco che va da lei. – ha detto di Antinolfi, aggiungendo – Mi fa strano che lei, dopo averne dette di cotte e di crude su di lui, poi sia così. L’avvicinamento a Gianmaria mi destabilizza… Mi stupisco anche di Soleil sinceramente.” La visione di questo filmato arriva anche in diretta al Grande Fratello Vip nella puntata del 12 novembre, durante la quale Alex conferma di essersi infastidito ma nega sia per questioni di gelosia.

Delia Duran, moglie Alex Belli/ "Caduto come un coniglio nella trappola di Soleil"

Alex Belli geloso di Soleil Sorge? Gianmaria stuzzica: “Felice di aver ritrovato un rapporto con lei”

Alex Belli e Soleil Sorge hanno ritrovato il rapporto perso negli ultimi giorni. Un chiarimento, faccia a faccia, ha sciolto i dissapori e i dubbi nati dopo l’ingresso in Casa di Delia Duran. Soleil ha però tenuto a chiarire che, al di là dei dissapori con Gianmaria, tra loro c’è comunque un rapporto che va oltre tutto questo. “Io sono felicissimo di aver ritrovato un rapporto con Soleil”, ha d’altronde aggiunto Gianmaria, a conferma delle parole della Sorge.

LEGGI ANCHE:

SOLEIL SORGE E ALEX BELLI SONO UNA COPPIA?/ Katia li smaschera in direttaKATARINA RANIAKOVA, EX MOGLIE ALEX BELLI/ "Brutto e aggressivo, non rispetta nessuno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA