Alex Belli “Gf Vip? Reggo sto ca*zo di programma da 5 mesi”/ “E devo monetizzare…”

Alex Belli sempre più protagonista del Grande Fratello Vip, nonostante sia stato squalificato. L’attore è tornato nella casa – dopo mesi in cui ha fatto parlare di sé per il suo avvicinamento a Soleil Sorge – per riconquistare la moglie Delia Duran, che nel frattempo da questa storia ha ottenuto sia l’ingresso nella Casa e conquistato un posto nella finale. Ma Alex Belli sa benissimo di essere il perno di questa edizione del Gf Vip, tanto che durante una recente discussione con Delia Duran ha detto chiaramente di aver mantenuto le redini del programma.

«Reggo sto caz*o di programma in maniera forte da cinque mesi a questa parte e da te non ho avuto sostegno. La nostra coppia è stata distrutta da questo programma». Sempre parlando con la modella sudamericana ha rilanciato, come riportato da Biccy: «Non l’hai capito allora? Dobbiamo ricostruire tutto per far vedere chi siamo una sorta di unione di due anime, quindi basta stare a discutere e a battibeccare».

Alex Belli: “Per fare reality devi avere pelo sullo stomaco…”

Ma Alex Belli è stato eloquente anche con Alessandro Basciano durante un momento di sconforto del giovane coinquilino. L’attore ha allora spiegato che deve pensare al Grande Fratello Vip anche come un lavoro e quindi monetizzare una volta uscito dal reality. «Poi devo pensare anche a monetizzare anche una volta fuori, anche te certamente. Perché altrimenti cosa vieni a fare no? Ok che uno si racconta, ma per che cosa? Qual è il motivo tra gli altri di essere venuti qui dentro? Comunque lo facciamo per costruirci qualcosa legato alla nostra carriera».

Alex Belli ha fatto notare ad Alessandro Basciano che «per fare i reality devi avere tanto pelo sullo stomaco, altrimenti non li fai. Non ci scordiamo che prima di tutto per noi si tratta di lavoro ed è quindi ovvio pensare tra le altre cose, anche alla monetizzazione». Parole che, manco a dirlo, stanno facendo discutere sui social in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip.



