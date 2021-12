Alex Belli ha già dimenticato Soleil/ Paparazzato con Delia Duran in aeroporto

Pare essere già tornato il sereno fra Alex Belli e Delia Duran. Dopo l’uscita dell’attore dalla casa del Grande Fratello Vip per squalifica, i due hanno molto probabilmente potuto chiarirsi, e sembrerebbero essersi molto avvicinati. Se qualcuno pensava che Delia Duran lasciasse Alex Belli, alla luce delle dichiarazioni di lunedì sera, e anche del bacio con il giovane imprenditore partenopeo, probabilmente dovrà ricredersi, visto che sui social sta circolando una foto che ritrae appunto i due protagonisti del Gf Vip 2021 molto vicini. A svelare il riavvicinamento è Deianira Marzano, un’influencer che ha ricevuto uno scatto appunto di Delia Duran e Alex Belli, da parte di un utente che è voluto rimanere anonimo.

“Alex e Delia freschi freschi di giornata”, scrive Deianira su una foto che mostra marito e moglie vicini, a Roma Termini con le valigie, pronti per partire. Non è ben chiaro a quando faccia riferimento lo scatto, ma è anche vero che i due sono stati paparazzati assieme, di conseguenza, l’ipotesi che si separassero dopo il Gf Vip 2021 sembrerebbe per il momento smentita. Sicuramente giungeranno nei prossimi giorni degli aggiornamenti, anche perchè, ora come ora, la coppia Delia Duran Alex Belli sarà probabilmente quella più seguita dai paparazzi di tutta Italia.

ALEX BELLI E DELIA DURAN DI NUOVO ASSIEME: LA PAPARAZZATA DOPO LA BUFERA

In ogni caso l’esperienza del bell’attore nella casa più spiata del Belpaese ha lasciato il segno, a cominciare da Soleil Sorge, “l’amica artistica” dello stesso, che è rimasta molto delusa dal suo comportamento, forse speranzosa che alla fine Alex non abbandonasse la casa per correre fra le sue braccia.

E invece, per salvare il suo matrimonio, (qualcuno dirà giustamente), ha preferito correre fra le braccia di Delia, violando la quarantena e finendo per essere squalificato. Un siparietto che tra l’altro era giunto poche ore dopo un ennesimo super bacio fra la Sorge e Belli, che aveva lasciato tutti col fiato sospeso, nuova prova della forte attrazione che vi era fra i due.

