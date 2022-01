Alex Belli ha lasciato Delia Duran/ GF Vip, il tweet: “Ti lascio camminare da sola”

Alex Belli ha lasciato Delia Duran: sembra essere davvero giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra l’attore, storico volto di Centovetrine, e la 33enne venezuelana. Che il rapporto fosse pericolosamente incrinato era noto da giorni, ma la rottura definitiva è stata raggiunta durante la diretta di venerdì 21 gennaio 2022 su Canale 5, quando i due (ormai ex?) innamorati hanno battibeccato all’esterno della porta rossa che conduce all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Il confronto è stato, come di consueto, imperniato sugli atteggiamenti equivoci (anzi, di equivoco oggettivamente avevano ben poco…) dell’attore nei confronti di Soleil Sorge. Scaduto il tempo, Alex e Delia non si sono neppure salutati, con la concorrente che ha riguadagnato rapidamente l’accesso nella Casa. Nella giornata di oggi, sabato 22 gennaio, il tweet di Alex Belli, che ha ufficialmente detto addio a Delia Duran: “Amore mio (cuore spezzato, ndr), mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto, mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

ALEX BELLI E DELIA DURAN: È ADDIO. LA REAZIONE DEGLI UTENTI

Dopo il cinguettio di Alex Belli, con cui l’ex gieffino ha posto fine alla sua storia con Delia Duran, il web si è letteralmente diviso. Da una parte c’è chi si è schierato dalla parte dell’attore (“Non sono un tuo familiare, solo una fan. E sentir raccontare di te in questo modo mi fa rabbrividire e mi inc*zza. Non meriti questo e questa è la cosa migliore che puoi fare: ‘lasciare’. Lasciar camminare tutto: il suo show, le sue cattiverie e le sue parole. Sole è con te, noi anche”, scrive un’ammiratrice), dall’altra chi sta con Delia (“Ma ci sei o ci fai? Sei incommentabile, guarda. In più ci hai stufato fino allo sfinimento, te e le tue uscite di m*rda teatrali, organizzate e interpretate peggio del mio cane quando fa finta di non aver mangiato il prosciutto. E no, non sei un bravo attore”).

Caustico su Instagram Salvo Veneziano: “Ti dovresti sottrarre dal mondo intero… Ormai hai stancato…”.

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

