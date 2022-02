Alex Belli ha tradito Delia Duran a Sanremo?/ Testimonianze a Pomeriggio 5 “Era con…”

Si torna a parlare di Alex Belli e Delia Duran nel salotto di Pomeriggio 5. La coppia continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa soprattutto dopo le rivelazioni sul loro amore libero e la presenza di una terza persona, Stella, nella loro relazione. C’è però chi come Giacomo Urtis è venuto a conoscenza di inedite ma, soprattutto, piccanti indiscrezioni sulla coppia del momento. Dopo lo scoop sul mènage à troi con un’amica di Delia, Urtis svela che Alex, durante la sua permanenza a Sanremo nei giorni del Festival, era in dolce compagnia.

Alex Belli ha tradito Delia a Sanremo con una mora? Le indiscrezioni a Pomeriggio 5

“Io non ero là ma mi hanno detto di aver visto Alex a Sanremo con un’altra ragazza, una mora”, svela il chirurgo dei Vip. A confermare la sua indiscrezione è però Biagio D’Anelli: “Eravamo a Sanremo io e Giacomo e anche io ho sentito questa cosa”, ammette l’opinionista. In studio con loro c’è anche la giornalista Annalia Venezia che dà la terza conferma di questa indiscrezione “Io ho visto tutti alla stessa cena e mancava solo Alex! Vi dico solo questo!” Le facce in studio appaiono tanto sorprese quanto pensose: che Alex abbia tradito la Duran a Sanremo con questa misteriosa ragazza mora?

