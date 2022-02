Alex Belli ha un chiarimento con Davide Silvestri/ “Non ti ho mai detto che…”

Alex Belli ha avuto un confronto con Davide Silvestri. Da quando l’attore è ritornato nella casa i due si sono mostrati distanti senza tradire alcuna emozione. E pensare che all’inizio la loro era sembrata un’amicizia solida. Davide Silvestri aveva ammesso di non riuscire a capire Belli ed aveva espresso anche delle perplessità sul suo comportamento. Nelle scorse ore durante l’attività radio i due sono riusciti a confrontarsi sul loro rapporto. Alex Belli ha ammesso di provare stima nei confronti di Davide Silvestri: “Non bisogna aspettare per parlare di una cosa semplice: non ti ho saputo mai dire quanto ti voglio bene e ti stimo. Ma l’amore non è bello se non è litigarello, anche tra amici. Tu accetti me come sono, con tutte le mie incoerenze e contrasti. Quello che abbiamo vissuto qua dentro a livello creativo e istrionico, è una roba pazzesca”. Davide però prova delusione nei confronti di Alex e ribadisce la sua posizione: “Lo so, ma io sono fatto così. Quello che penso di Alex è che ho due pensieri: uno positivo, ovvero l’Alex che io ho vissuto qua dentro, e per me ho vissuto tutto con lui… Poi c’è la seconda parte, dalla quale ho dovuto allontanarmi, e io gli ho detto che non ce la facevo più e non potevo accettare la situazione. Io sono rimasto fuori, altrimenti avrei dovuto attaccarlo, e mi è rimasto quel dolore. Io non sono arrabbiato con te, ho delusione”.

Alex Belli ha spiegato a Davide di non averlo mai abbandonato e a cuore aperto ha rivelato: “Io voglio ribadirti che non ti ho mai abbandonato. Per me è molto importante che tu lo sappia, noi siamo comunque dentro uno show che si chiama Grande Fratello, che racconta dinamiche umane. Ad un certo punto queste dinamiche prendono il sopravvento, e quello che è successo a noi in questo lungo periodo è di vivere in maniera intensa qualsiasi cosa successa qui dentro, anche la mia amicizia con te”.

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è senza dubbio la vicenda che appassiona di più i gieffini e i telespettatori da casa. Che Alex Belli tornasse al Gf Vip ormai era cosa nota e anche che provasse a ricucire il suo matrimonio ce lo aspettavamo: d’altronde in settimana aveva inviato un messaggio aereo a Delia per dichiararle il suo amore. Durante la diretta tra i due c’è stato un lungo confronto, non privo di frizioni: l’attore romano ha detto all’ex compagna di voler tornare con lei, di essere ancora innamorato, di aver dimenticato Soleil. Le ha anche parlato di futuro, progetti di vita da realizzare una volta terminato il gioco, ma poi l’ha anche criticata confessandole di non riconoscerla più. Chiaro il riferimento all’avvicinamento tra Delia e Antonio. Dal canto suo la Duran, che è già in finale e quindi sta giocando liberamente, ha chiarito di non voler più stare con Alex e di sentirsi libera: ancora troppo grande il dolore che la modella ha vissuto per la rottura in diretta televisiva. Ma le chiacchiere stanno a zero: i due si sono scambiati profonde effusioni notturne sotto le coperte, baci, abbracci, carezze e coccole, sulla scia della nostalgia dell’amore che fu. Le smancerie non sono sfuggite a Soleil che ha accusato Belli di fingere con entrambe le donne al solo scopo di continuare a stare sotto i riflettori. Delia, invece, ha detto alle amiche che Alex la sta riconquistando perbene e che, se si mostrerà ancora così attento e costante, probabilmente ce la faranno a tornare insieme.

Ma gli umori della modella venezuelana cambiano di frequente, così come l’atteggiamento di Belli, un giorno vicino a Delia, un giorno preso da Soleil. Intanto il web è diviso tra chi continua a credere ad Alex e chi invece è convinto che stia recitando, anzi che abbia studiato tutta la telenovela a tavolino ancora prima di entrare al Grande Fratello Vip: le dinamiche di questa coppia influenzano la Sorge, ormai in difficoltà, nervosa e preoccupata ma agiscono anche sull’umore degli altri coinquilini, stanchi di dover intervenire ogni volta per consolare una delle due donne in gioco. Alex e Delia continueranno a stare insieme, riuscendo a superare gli screzi del recente passato oppure il loro rapporto finirà per sempre? I dubbi sembrano essere legittimi.



