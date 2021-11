Alex Belli ha violato il regolamento? Manila “ha dato un bigliettino a Lorenzo”/ Rischio squalifica…

Alex Belli ha consegnato un bigliettino nella scorsa puntata a Lorenzo Amoruso? Se confermato rischierebbe la squalifica…

Alex Belli avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello Vip. L’attore è finito ancora nell’occhio del ciclone per un bigliettino che avrebbe consegnato nella scorsa puntata a Lorenzo Amoruso. Manila Nazzaro aveva infatti ricevuto una sorpresa dal suo compagno e a seguire Lorenzo si era intrattenuto un po’ con gli altri inquilini della casa. Questo gli ha dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con ognuno di loro e a quanto pare deve aver avuto un colloquio anche con Alex Belli. Manila Nazzaro si è poi confidata con Carmen Russo e Francesca Cipriani e a loro ha rivelato: “Alex ha dato un bigliettino a Lorenzo. Stava giù…”. Carmen

Russo ha aggiunto di aver parlato a lungo con l’attore e di essere rimasta colpita dal suo atteggiamento dopo il confronto con Delia. Francesca Cipriani però ha detto: “Sta a Milano lei…”. Manila le ha poi fatto notare però che esiste il telefono lasciando presumere che Lorenzo Amoruso avrebbe potuto chiamare Delia e leggerle il messaggio ricevuto da Alex. La questione non è sfuggita agli attenti telespettatori che si augurano venga fatta chiarezza sull’accaduto. Verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Alex Belli?

Alex Belli avrebbe tradito Delia Duran prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip. A instillare il dubbio è stata Deianira Marzano che ha ripubblicato una segnalazione arrivatale in privato da una `donna bellissima´ rimasta anonima che vive a Dubai. Quest’ultima ha raccontato di aver avuto più di un’intesa con Alex Belli, e che lui non era mai single. A parlare ancora di tradimenti è anche un’altra segnalazione, che colloca l’evento vicino Foligno, dove pare che Alex Belli abbia scambiato il suo numero di telefono con una 23enne del luogo. L’attore e la ragazza si sarebbero poi visti più volte a Milano, prima che lui stesso si dileguasse nel nulla. Tutte queste segnalazioni ovviamente non costituiscono una prova ma certamente possono essere un indicatore della mancanza di fedeltà di Alex Belli. Delia Duran al momento non ha preso parola ma continua a prendere parte ai salotti pomeridiani per attaccare Soleil Sorge. Delia ti conviene forse guardare più la persona che hai accanto piuttosto che giudicare gli altri.

