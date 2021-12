Alex Belli “Il tradimento di Delia Duran? Ho le spalle larghe”/ “Soleil? Siamo usciti dal binari”

La “relazione artistica” tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ancora a far parlare tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip 2021 che ritengono quella tra l’influencer e l’attore una storia degna di restare scolpita all’interno della storia del reality. Durante un’intervista al settimanale Chi l’attore ha parlato di quanto accaduto tra lui e Soleil e anche dei nuovi ingressi all’interno della casa, soprattutto di Alessandro Basciano, attualmente il suo principale rivale, che ha definito come un “Acchiappaclip”.

Alex Belli ha voluto ribadire come tra lui e Soleil Sorge ci sia stata solo un’amicizia ma “Complice quella situazione irreale e forzata di reclusione siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale” ribadendo però come per lui l’unica cosa fondamentale sia la vita reale, quella che fuori dalla casa lui aveva con Delia Duran che ha ammesso di non aver mai pensato di abbandonare ma di essere stato vittima del contesto creato dal Grande Fratello Vip 2021: “La reclusione crea l’effetto pupilla dilatata, è un fenomeno che ho notato anche quando facevo l’Isola […] quando esci torna tutto perfettamente a fuoco”. L’attore ha anche dichiarato come abbia deciso di lasciare immediatamente la casa dopo essere venuto a conoscenza della sofferenza di sua moglie e di come Soleil una volta sapute le sue intenzioni sia “Entrata in crisi”.

Alex Belli durante la sua intervista ha avuto modo anche di parlare di sé stesso e di difendersi dalle accuse di chi lo ha reputato falso, rispondendo anche a quanto dichiarato da Sonia Bruganelli secondo cui l’attore si identifichi troppo nel suo personaggio: “È quello che sono nella vita a essere sopra le righe, io sono questo anche fuori. Sono un eclettico maledetto istrionico, faccio un sacco di cose senza freni mentali, non ho un limite, tendo a straripare. Mi puoi amare o odiare, ma non ti lascio indifferente”.

Fuori dalla casa Alex Belli sembra aver ritrovato la serenità in compagnia di Delia Duran e ha ammesso al settimanale di non avere paura di un suo ingresso nella casa: “Può fare quello che vuole”. L’attore ha manifestato tutta la sua tranquillità anche su un’ipotetica vendetta e tradimento: “Può anche farlo, ho le spalle larghe”.



