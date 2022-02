Alex Belli in lacrime nel letto di Soleil Sorge/ “Fuori sono da solo”, lei “io ci sono sempre”

Alex Belli entra nel letto di Soleil Sorge

Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’attore è rientrato nella casa nella puntata i lunedì con l’obiettivo di recuperare il rapporto con la moglie Delia Duran, ma non ha potuto ignorare Soleil con cui è nata la ormai celebre “chimica artistica”. Ieri l’influencer ha voluto un confronto con Belli, che nelle prime ore dentro la casa era apparso distante e concentrato solo sulla moglie. I due hanno avuto un acceso confronto in cui Soleil ha rinfacciato a Belli alcune cose ma soprattutto ha ammesso di sentire la sua mancanza come amico. Questa mattina, prima che Vip si svegliassero, è andato a svegliare Soleil che lo ha accolto in un grande abbraccio. “Io in questo momento mi sento vuoto…Nonostante noi siamo delle centrali elettriche nucleari”, ha confidato l’attore a Soleil. Poi è scoppiato a piangere.

Alex Belli in lacrime: “Io fuori sono solo”

Tra le braccia di Soleil Sorge, Alex Belli si è lasciata a un amaro sfogo senza riuscire a trattenere le lacrime: “Qui dentro siete protetti ma io fuori sono solo. Io almeno quando ero qui dentro ero con te… e qualsiasi cosa arrivava sapevo che avevo di fianco te. Invece fuori sono da solo”. Soleil ha cercato di rincuorarlo ricordandogli che lei ci sarà sempre per lui: “Non sei mai stato solo, io ci sono”. Più sollevato, l’attore ha aggiunto: “Siamo sempre stati noi due a creare a fare un sacco di cose, abbiamo creato qualcosa di incredibile.. Alla fine ci siamo voluti un bene dell’anima, ci siamo amati, ci siamo divertiti”. Poco dopo però c’è stata una nuova lite tra Belli, Delia Duran e Soleil: l’attore ha portato il caffè alla Sorge, gesto non gradito dalla moglie.

