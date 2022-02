Alex Belli incorona Delia Duran: “Sei una concorrente da settembre”/ “Sei una donna…”

Alex Belli e Delia Duran, nel primo giorno di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, hanno trascorso diverso tempo insieme. L’attore che, durante una conversazione con Miriana Trevisan ha ammesso il “teatrino”, ha incoronato Delia Duran come concorrente e come donna. La modella venezuelana è entrata nella casa di Cinecittà a gennaio, ma Alex Belli ribadisce di considerarla a tutti gli effetti una concorrente da settembre e di conseguenza meritevole della finale.

“Sei entrata al Grande Fratello, hai fatto un casino della madonna, hai vinto due televoti fortissimi ed è stato solo per merito tuo, amore mio. Adesso, in questo momento, non hai bisogno di niente. Goditi questa esperienza che ci farà uscire fortificati, più forti di quelli che eravamo prima. […] Qua dentro abbiamo preso porte in faccia e schiaffi, ma possiamo ricostruire tutto più forte di come siamo entrati il 13 settembre. Sì, perché tu sei entrata con me il 13 settembre”, ha detto Belli parlando con la Duran dopo il suo ritorno in casa.

Alex Belli, dichiarazione a Delia Duran

Alex Belli, dopo aver ribadito che, per lui, Delia merita la finale che il pubblico le ha regalato, si è lasciato andare ad una serie di complimenti per la donna a cui ha fatto una promessa d’amore lo scorso giugno. “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla”, ha detto ancora l’attore.

Infine, come riporta Biccy, ha espresso il suo amore per Delia inondandola di complimenti: “Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”.



