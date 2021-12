Alex Belli “Io e Delia coppia aperta? No, libera”/ “Soleil? Quando uscirà vorrei…”

Alex Belli è il protagonista della nuova puntata di CasaChi. L’ex gieffino si svela ancora una volta, rispondendo a domande su Delia Duran, su Aldo Montano e, in primis, su Soleil Sorge. L’attore, infatti, rivela di sperare di rivedere Soleil anche fuori dalla Casa: “Da qui al 14 marzo non so come si evolvono le cose, dalla mia parte comunque c’è quest’amicizia che è forte, penso anche dalla sua, e quando uscirà vediamo.”

A chi gli chiede se quella con Delia Duran sia una ‘coppia aperta’, lui replica così: “Il concetto mio e di Delia non è letteralmente quello di una coppia aperta, ma è una coppia libera da alcune regole. Quando ci siamo conosciuti io e Delia ci siamo raccontati tutto, è come come quando tu giochi a carte ma lo fai a carte scoperte. Si può stare insieme ad una donna ma giocare, scherzare e ridere liberamente con un’amica senza avere il problema di essere giudicato dalla propria donna.”

Non manca un cenno al rapporto con Aldo Montano che, dopo un bellissimo inizio, si è poi incrinato nelle ultime settimane. “Con Aldo c’è un’incomprensione di fondo che non riesco a capire, ci sono dei blocchi che ha messo lui e mi dispiace perché alla fine ci vogliamo bene”, ha spiegato Alex Belli. L’attore, infine, ammette di non provare alcuna gelosia nei confronti del nuovo arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip: “Geloso di Alessandro Basciano? Io nella mia vita non ho né l’invidia, né la gelosia, non sono sentimenti che mi appartengono. Non me ne frega assolutamente un cazz*”, chiarisce Belli.

