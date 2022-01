Alex Belli “io e Soleil ci siamo innamorati”/ Lei intanto “Rapporto a tre? Sì ma…”

Il punto di Alex Belli sul rapporto con Soleil Sorge

Alex Belli, nonostante sia uscito da più di un mese dalla casa del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sè. La moglie Delia Duran ha deciso clamorosamente di entrare come concorrente nella casa e la vicenda che coinvolge la coppia e Soleil Sorge continua a essere sotto i riflettori. Incalzato dai giornalisti di Chi, su un possibile innamoramento da parte di Soleil verso di lui ha spiazzato tutti: “Lo siamo. E’ quello che avete visto, è quello che spezza il cuore di Delia. Io cosa posso fare, se non dire a Delia che la amo”. Alex Belli e Soleil Sorge hanno passato momenti di autentica passione all’interno della casa di Cinecittà, tuttavia nonostante l’amore in ballo tra loro, non sembra esserci futuro: “Questa notte parlando con Nathalie, Soleil diceva che io non voglio lasciare Delia e che neanche lei vuole lasciare la persona che ha fuori”.





Nella lunga live stream con Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, Alex Belli ha spiegato quanto successo durante l’ultima puntata. Azzurra Della Penna gli ricorda le sue farfalline esperienze con Soleil, ricordando inoltre che durante l’ultima puntata mentre Delia Duran era in preda a uno sconforto totale, lui fosse propenso a ringraziare Soleil. Alex Belli non ci sta: “Questa è un’altra cosa: io mi aspettavo, nonostante Delia fosse una donna ferita,una difesa a spada tratta di me e della nostra relazione. L’unica che ha speso parole positive verso di me è stata Soleil”. Insomma, la storia con Soleil Sorge sembra tutt’altro che al capolinea. Proprio quest’oggi è arrivato un aereo sopra la casa di Cinecittà: “Solex is real…Always connect”. Lei ha reagito con entusiasmo e poi riguardo alla possibilità di un rapporto a tre, a confidato a Sophie Codegoni: “Sì, sarei disposta, ma con Delia, al momento, no”. Quest’ultima intanto pare proprio decisa a lasciare il marito.

