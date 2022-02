Alex Belli, Karina Cascella lapidaria: “Ma la dignità?”/ Balotelli la prende sul ridere…

Il triangolo del Grande fratello vip in corso, formato da Alex Belli e le primedonne che si contendono il suo amore nella Casa, Delia Duran e Soleil Sorge, divide l’opinione dell’occhio pubblico tra le reazioni più disparate. Se da una parte c’è chi, tra i più dei telespettatori, sostiene che Soleil sia vittima di manipolazione da parte della coppia di promessi sposi -passata alla storia del gossip come “coppia aperta”- dall’altra c’è chi invece sostiene che la “troppia” sia l’ennesima farsa inscenata nel piccolo schermo, al mero fine di visibilità e business. In particolare, poi, si rilevano via social le dichiarazioni di Karina Cascella sul discusso triangolo: l’ex Uomini e donne ci va giù pesante, sostenendo che Alex, Soleil e Delia siano tutt’altro che l’esempio di “amore libero”, ma semplicemente la deriva trash e diseducativa di un reality, ormai privo di “dignità”.

Sono virali, in queste ore, le immagini del Wild party tenutosi al Grande fratello vip in corso, dove nel mezzo dei festeggiamenti i protagonisti del discusso triangolo della Casa, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran danno spettacolo, in quello che agli occhi dei più tra i telespettatori appare come il tentativo di un “ménage à trois”, in presenza delle telecamere. La passione tra l’attore e le gieffine che si contendo il suo amore, nella giornata evento, è alle stelle: Soleil e Delia si baciano con passione, la prima poi litiga con Alex e infine quest’ultimi si accusano a vicenda di non esternare i propri sentimenti, svelando così di amarsi. E le immagini della “troppia” fanno discutere sia dentro che fuori la Casa, dove in particolare Miriana Trevisan sostiene che i tre discussi gieffini siano tutti complici di un “poliamore” inscenato ad arte. Ma sarà proprio così? Anche il popolo del web si pronuncia sul triangolo ed emergono, in particolare, le reazioni social di Karina Cascella e Mario Balotelli, che la pensano agli antipodi.

Karina Cascella e Mario Balotelli commentano la “troppia” del Grande fratello vip

Sulla scia delle reazioni più disparate del pubblico tv che si rilevano nel web, circa la troppia de lGrande fratello vip trapelano le opinioni social che Karina Cascella e Mario Balotelli rilasciano ora a mezzo Instagram. L’ex Uomini e donne non ci sta alla deriva diseducativa che a suo avviso starebbe assumendo il gioco dei vipponi: “Che belle scene… la dignità? E non venite a raccontare storie sull’amore libero, perché non c’entra nulla. Qui c’è solo schifo”. E poi si aumenta il carico: “Ci sono solo depravati, esempi pessimi soprattutto rispetto all’alcol. Si devono vergognare tutti, dai protagonisti di questo teatrino insulso a chi manda in tv questa m*”. Di tutt’altro avviso si dichiara, invece, super Mario in confidenza con i fan, su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: “Avranno anche rotto le scatole, ma sinceramente a me fanno morire dalle risate!”. E conclude esclamando: “Perché non metterli lo scorso anno?”.

