Alex Belli/ La “chimica artistica” arriva a Sanremo 2022 con Ditonellapiaga e Rettore

Alex Belli, dallo scorso 13 settembre, giorno in cui ha varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2021, non c’è giorno in cui non riesca a catturare l’attenzione del pubblico. All’interno della casa, l’attore ha creato una “chimica artistica” con Soleil Sorge con la quale ha instaurato un rapporto speciale che, ancora oggi, nonostante sia uscito dalla casa da quasi due mesi, continua a far discutere. La “chimica artistica” di Alex Belli è così arrivata anche al Festival di Sanremo 2022.

A portare sul palco del Teatro Ariston la famosa “chimica” di cui parla per mese Belli è stato il duo composto da Donatella Rettore e Ditonellapiaga che hanno presentato al Festival il brano “Chimica” che, al primo ascolto, ha già conquistato il pubblico. La canzone, molto ritmata, ripete più volte la parola “chimica” ha scatenato l’ironia del web.

Alex Belli e la chimica artistica a Sanremo: i meme divertono tutti

La canzone di Donatella Rettore e Ditonellapiaga è stata commentata su Twitter da Belli. “Chi-Chi-Chimica artistica”, ha cinguettato Alex Belli su Twitter. Su Instagram, inoltre, ha pubblicato alcuni meme tra cui uno con il suo volto e il logo di Sanremo con il titolo della canzone esattamente come gli artisti in gara.

Su Twitter, tantissimi utenti hanno poi risposto ad Alex Belli facendogli notare che nella canzone di Donatella Rettore e Ditonellapiaga non si parla di chimica artistica, ma solo di chimica. Belli, inoltre, proprio durante la settimana del Festival, ha raggiunto Sanremo per un evento. Ancora una volta, dunque, Belli riesce a far parlare di sè.

