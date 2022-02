Alex Belli “La lettera di Soleil? C’era dell’altro”/ “Tre atti, culmina con l’amore”, nuovi retroscena…

Alex Belli, ospite a CasaChi, torna a parlare del rapporto con Delia Duran e svela nuove indiscrezioni sulla lettera che Soleil Sorge gli ha scritto e fatto recapitare tramite Giacomo Urtis. Alex svela, infatti, che la lettera conteneva molto altro rispetto a quello che è stato mostrato in TV al Grande Fratello Vip, tagliato chiaramente per i tempi televisivi.

“La lettera di Sole mi ha emozionato tanto ma è molto più lunga di quanto mostrato. – ha esordito l’attore nella diretta su Instagram, spiegando poi che – È divisa in tre atti ed è molto bella perché nel primo descrive la conoscenza, poi c’è la parte dell’amicizia e, infine, quella dell’amore e quando l’ho ricevuta mi ha confermato il grande spessore che lei ha anche nello scrivere ed è quello che anche mi tiene legato molto a lei.”

Alex Belli, nel corso della diretta, ha poi detto la sua sul calo in fatto di gradimento nei confronti di Soleil Sorge. “Io penso che ci sia una coalizione di tutti i fanclub che vanno contro Soleil – ha spiegato l’ex gieffino – e, al contempo, un po’ si è spenta, perché venendo anche a mancarle delle spalle, come potevo essere io, ci si spegne. Lei molto spesso durante il giorno si sveglia tardi… tutto questo non le fa bene e poi, chiaramente, ha dentro la Casa tutti contro.” Questi, secondo l’attore, i motivi per i quali la sua ‘amica artistica’ sta vivendo un forte calo nella Casa del Grande Fratello Vip.

