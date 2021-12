Alex Belli/ La moglie Delia Duran sempre più delusa, vendetta in arrivo?

Alex Belli, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di scrivere una canzone dedicata a Soleil Sorge e incentrata su tutte le emozioni vissute con la ragazza all’interno del reality. Subito dopo si è recato in sauna per fare leggere le strofe alla donna, che, sorridendo, ha commentato: “Quello che hai scritto è meraviglioso”. Il volto di Centovetrine ha quindi puntualizzato: “Manca il ritornello, ma voglio che lo scriviamo insieme. Voglio che scriviamo una canzone insieme, ‘L’imponderabile’, che parli di noi due e della nostra esperienza qui dentro”.

Alex Belli, dedica canzone a Soleil Sorge/ “L’imponderabile”, lei commossa “è meravigliosa…”

Successivamente, Alex e Soleil hanno criticato Gianmaria Antinolfi, a seguito del battibecco avuto da quest’ultimo con l’ex concorrente di Pechino Express: “Il suo obiettivo, ad oggi, è vivere una fantomatica storia d’amore” ha commentato Belli, ritenendo del tutto inconcepibile la volontà da lui percepita e appartenente a Gianmaria di costruire una relazione sentimentale a tutti i costi nel corso del programma targato Mediaset.

Soleil Sorge/ Gf Vip, storia infinita con Alex Belli: una lettera complica tutto

ALEX BELLI MINACCIA DI LASCIARE LA CASA DEL GF VIP 2021

Al Grande Fratello Vip le emozioni non finiscono mai: anche nella venticinquesima puntata andata in onda lunedì 6 dicembre non sono mancati incredibili sconvolgimenti ed importanti colpi di scena e tra i protagonisti ha avuto largo spazio ancora una volta Alex Belli, al centro di un vero e proprio triangolo amoroso da diverse settimane. La sua relazione con Soleil Sorge sembra infatti crescere di puntata in puntata, con la moglie Delia Duran sempre più delusa dai comportamenti del marito.

Nel corso della puntata Alex è stato chiamato proprio per parlare della situazione in confessionale, dove ha avuto modo di ribadire quanto fosse pesante per lui sopportare il peso dei sentimenti così contrastanti che sta vivendo. Alfonso Signorini ha così deciso di chiamare anche Soleil Sorge per cercare in qualche modo di trovare una soluzione al problema. L’uomo ha palesato anche all’influencer la pesantezza avvertita e la volontà di cedere, abbandonando la Casa.

Soleil Sorge e Alex Belli hot in cucina/ Video, lui “sexy quando vai di mattarello…”

ALEX BELLI: EFFUSIONI CON SOLEIL DOPO LA PUNTATA DI LUNEDÌ

Tra sguardi dolci e parole sussurrate, il volto di Centovetrine sembra poi essere tornato sui suoi passi, accantonando la possibilità di abbandonare la Casa più chiacchierata e spiata d’Italia. Nel momento della nomination palese Alex Belli ha deciso di nominare Maria Monsè, ironizzando sulla sua presunta ansia per le clip, che verrebbero mostrate ad ogni puntata sul suo conto.

Terminata la puntata, l’attore si è messo nuovamente in evidenza per il suo feeling particolare con la Sorge; in particolare, i due si sono lasciati andare a nuove effusioni durante la notte, confermando la crescita di un rapporto che sembra decisamente aver superato i confini della semplice amicizia. Nelle prossime puntate sono attesi ancora grandi colpi di scena in riferimento al triangolo amoroso che vede Belli come protagonista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA