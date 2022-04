“Alex Belli? La sbandata per Soleil era vera”/ Rivelazione choc di Miriana Trevisan

Grande fratello vip, Miriana Trevisan a cuore aperto su Alex Belli: la replica ai detrattori

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso condiviso insieme alla promessa sposa Delia Duran e la “terza incomoda” Soleil Sorge al Grande fratello vip 6 e ora Alex Belli torna al centro dell’attenzione mediatica, per alcune dichiarazioni rilasciate sul suo conto. In un’intervista concessa a Chi magazine, l’altra ex protagonista del Grande fratello vip, Miriana Trevisan, si è espressa sul conto dell’attore di Centovetrine e il suo gioco condotto nella Casa più spiata d’Italia tra due fuochi, la promessa consorte Delia e la compagna di chimica artistica, Soleil, in replica a chi taccia l’attore di aver inscenato un reality all’insegna della finzione, per visibilità e business. “Nella sua follia egocentrica sappiate che Alex non ha mai mentito -fa sapere l’ex Non è la Rai, tra le dichiarazioni rilasciate nel nuovo numero del giornale diretto da Alfonso Signorini-. Questo bisogna ammetterlo. Non dimentichiamoci che lui ha scelto di andare via, di farsi cacciare perché non voleva perdere Delia”.

Cosa spingerebbe i telespettatori a pensare che Alex possa aver condotto un Grande fratello vip del tutto surreale e montato ad arte? A detta di Miriana Trevisan, “l’errore di lui è stato rendere molto cinematografico tutto questo, ma Alex è un genio un po’ pazzo”. Inoltre, nell’intervento l’ex Non è la Rai non si risparmia neanche sulla chimica instauratasi tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa, dove tra quest’ultimi non sono mancate effusioni hot in parallelo alla promessa di nozze intercorrente tra l’attore e la promessa sposa venezuelana, Delia Duran.

Miriana Trevisan avvalora il flirt di Alex e Soleil Sorge al Grande fratello vip

Nel suo intervento concesso a Chi magazine, nel dettaglio, Miriana Trevisan sostiene testualmente, sull’attore, senza lesinare dichiarazioni su Soleil Sorge: “La sbandata per Soleil l’ha presa e lo stesso è successo a lei con lui. Era da parte di entrambi. Nel ‘game’, come lo chiamava Alex, ognuno di loro ha giocato, ma l’unica vittima è stata Delia Duran, anche se solo per il periodo iniziale”. A detta dell’ex Non è la Rai, tuttavia, i protagonisti del triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, non avrebbero rinunciato a “giocare” al Grande fratello vip, complice il loto triangolo amoroso: ” Poi anche Delia Duran ha giocato”.

