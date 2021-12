Alex Belli lascia il Grande Fratello Vip?/ “Ho problemi fuori da risolvere, niente chiacchiere”

Alex Belli lascia il Gf Vip? In molti se lo stanno chiedendo, dato che nella puntata di questa sera, lunedì 13 dicembre, il conduttore Alfonso Signorini metterà i concorrenti davanti ad una scelta: restare o abbandonare la casa più spiata d’Italia. Gli inquilini hanno avuto qualche giorno per rifletterci: venerdì infatti è stato annunciato il prolungamento del reality, che si concluderà il 14 marzo 2022. I dubbi stanno dunque attanagliando tutti, anche se qualcuno sembra essere già deciso.

Non è chiaro cosa intenda fare Alex Belli, che sta vivendo un momento complesso. Dentro la casa il rapporto intricato con Soleil Sorge, fuori dalla casa il matrimonio con Delia Duran. La scelta dipenderà anche da questo. Una ulteriore permanenza nel reality show potrebbe forse compromettere la storia con la moglie, ma allo stesso tempo l’attore è fortemente combattuto, in quanto al Grande Fratello Vip si trova perfettamente a suo agio. Non resta dunque che attendere per scoprire quale sarà la sua decisione, seppure nelle scorse ore il diretto interessato abbia lanciato qualche indiscrezione.

Alex Belli lascia il Gf Vip: l’ipotesi abbandono

A poche ore dalla diretta di questa sera, Alex Belli ha manifestato i suoi dubbi in merito al lasciare o meno la casa del Gf Vip. L’attore ne ha parlato con Miriana Trevisan in giardino. “La mia vita fuori di qui ha dei problemi e io devo risolverli. Punto e basta. Non ci sono chiacchiere da fare”, ha detto. Una presa di posizione piuttosto definita, che tuttavia non ha convinto il pubblico.

Gli utenti del web, infatti, faticano a credere che l’attore abbia realmente deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip, piuttosto credono che stia cercando nuovamente di attirare le attenzioni su di sé con l’ennesimo teatrino. Alex Belli, d’altronde, in questi mesi ha dimostrato di non disdegnare i riflettori, anche in situazioni intime come quelle in cui si è ritrovato con Soleil Sorge. Adesso, però, è il momento della verità: resterà nella casa oppure cercherà di salvare il suo matrimonio?

