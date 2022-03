Alex Belli, lettera a Soleil Sorge “Nel mio cuore solo Delia”/ “Lei mi completa, tu…”

Alex Belli torna ancora nella Casa del Grande Fratello Vip per un nuovo confronto con Soleil Sorge a cui, però, precede la lettura di una lettera che lui le ha scritto durante il suo viaggio in Egitto. “Amica mia, in questi giorni passati nel silenzio a riflettere ho pensato che il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che abbiamo vissuto.” ha esordito Alex nella lettera.

Questa prosegue: “Ma voglio essere chiaro con te Sole, la definizione di amicizia come la intendevamo noi, non prevedeva gelosia e il tuo comportamento quando sono stato in Casa l’ultima volta, ha visto da parte tua una dose di egoismo nel bilancio del tempo speso con Delia, dimostrandomi che in fondo mi chiedevi di rimettere a posto il mio matrimonio e ritrovare il mio amore per Delia ma in verità mi dimostravi tutt’altro. Ed è per questo che ho voluto fa uscire quello che veramente sentiva il tuo cuore, ma non per ferirti o farti esporre, ma perché come abbiamo sempre detto la verità vince sempre più tutto.”

Alex Belli scrive a Soleil Sorge: “La mia vita ha sempre avuto una sola direzione: Delia”

La lettera di Alex Belli arriva dunque al punto più importante: quello in cui dice a Soleil Sorge di non aver mai pensato a lei in termini amorosi. “La mia vita e il mio cuore ha sempre avuto una sola direzione e tu lo sai, verso Delia, la donna che mi completa e con cui ho deciso di costruire una famiglia con tutte le sfaccettature complesse del nostro rapporto. – ha chiarito Alex Belli, concludendo con parole comunque dolci per lei – Ma comunque dentro di me rimarrà impressa quella ragazza amazzone e guerriera che si protegge con la sua corazza ma che cela dentro di se un animo dolce e sensibile”.

