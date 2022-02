Alex Belli litiga con la regia del GF Vip/ “Non voglio stare in mezzo…”

Alex Belli perde la pazienza con la regia del Grande Fratello Vip. L’attore si trovava nella stiva della Love Boat assieme a Delia Duran. Alex aveva voluto ritagliarsi del tempo con la moglie senza essere osservato dagli occhi indiscreti degli altri inquilini della casa. La voce della regia ha chiesto poi ad Alex e Delia di lasciare il posto e fare ritorno in casa. A quel punto, Alex è esploso e ha sbottato: “Ma aspetta un attimo, Ciccio. Faccio un discorso. Dai”. La regia però non ha voluto sentire ragioni esortandolo ancora a rientrare in casa: “Devi rientrare in Casa, dai”. Alex Belli è apparso restio a voler assecondare la richiesta: “Ma faccio un discorso qua. Intanto hai le telecamere, che te frega? No? Mi senti?”. Alex Belli però è apparso irremovibile. A quel punto è intervenuta anche Delia Duran che ha provato a richiamarlo all’ordine: “Amore, amore… Ti aspetto di là”. Alex però ha risposto risentito: “Amore sono qua! Posso pettinarmi porca t***a? No, aspetta un attimo. Non ci voglio tornare di là e non voglio stare in mezzo all’altra gente”.

Uno sfogo che però era rivolto più alla regia che a Delia Duran. Sentitasi chiamata in causa, la regia non ha perso tempo intimando nuovamente a Belli di rientrare in casa: “Se vuoi parlare con Delia devi ritornare in Casa, grazie”. Alex Belli ha proseguito: “Ma parlo qua sull’amaca. 5 secondi. Tanto non posso andare di là e parlare in mezzo alla gente. Parlo qua sull’amaca come l’altro giorno. Hai le telecamere”. Alex Belli si è chiuso in bagno ma a quel punto la regia ha reagito malamente chiedendo all’attore di uscire dal bagno: “Ma cosa ti cambia? Cosa ti cambia? Mi metto qui a parlare, anziché stare in camera. Gira la camera, qui, mi senti? Dove vado?”. Alex Belli si sta prendendo troppe libertà pensando di essere un ospite e non più concorrente. Chissà se stasera Alfonso Signorini glielo farà notare.

Alex Belli sorprende ancora: il bacio a Jessica Selassiè

Alex Belli ha baciato Jessica Selassiè. Ennesimo colpo di scena in questa telenovela che sta incuriosendo sempre più i telespettatori. Dopo aver visto Delia Duran baciarsi con Soleil Sorge, Alex Belli ha voluto vendicarsi. Alex ha baciato la principessa che però è rimasta scioccata da quanto è accaduto. E’ stata lei stessa a raccontarlo a Sophie Codegoni: “Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito. Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida”. Poche ore dopo, Alex Belli ha confessato tutto a Delia Duran e Manila Nazzaro: “Mani, giusto per la cronaca, perché è doveroso che io ve lo dica, anche io ho dato un bel bacio in bocca, ma a Jessica. Sì c’è stato questo bacio anche tra di noi”.

L’ex Miss Italia sconvolta dal gesto ha chiesto spiegazioni alla moglie di Alex Belli ma lei non è affatto rimasta turbata. Anzi, ha spiegato: “No che non mi sono arrabbiata, perché ero insieme a lui e questo fa la differenza. Diciamo che l’abbiamo condiviso insieme. Per fare queste cose dobbiamo essere insieme, perché se lui lo fa da solo è diverso ed ha un altro sound. Come dico sempre la condivisione è questo”. Insomma, Alex Belli vuole passare al livello successivo. Dopo il triangolo, ambisce a conquistare il quadrilatero. Quale sarà la sua prossima mossa?



