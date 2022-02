Alex Belli, litigio con Alfonso Signorini?/ La rivelazione: “Mi metteva alle strette”

Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello. Dopo aver incontrato la moglie Delia Duran, l’attore ha rivelato di aver avuto una discussione con Alfonso Signorini in occasione di una delle scorse puntate, mentre era ospite in studio. Dopo essere tornato da ospite nella Casa, l’attore ha subito cercato un confronto con la moglie, con la quale però i rapporti sono piuttosto tesi dopo il triangolo che si era creato con Soleil Sorge. I due hanno cominciato a parlare e l’attore ha rivelato alcuni dettagli sulla discussione avuta qualche tempo fa con Signorini, conduttore del GF Vip.

L’attore di Centovetrine ha raccontato: “Una volta ti ricordi che ho anche lasciato lo studio? Tu hai pure detto che ho fatto bene. Quando sono andato fuori dallo studio hai detto ‘Bravo bene così!’. Io e Alfonso Signorini abbiamo discusso perché mi metteva alle strette. Sono sbottato perché mi sono sentito pressato. Quando io in realtà ero già stato chiaro su tutto. Perché alla fine per mettere il punto ho dovuto mandare un cavolo di aereo”.

Alex Belli, litigio con Alfonso Signorini? Cosa è successo davvero

La rivelazione di Alex Belli, però, non ha convinto i telespettatori da Casa. Il pubblico su Twitter, infatti, ha fatto notare come in occasione della puntata in questione, non sia stato l’attore ad andar via perché non d’accordo con il conduttore, ma il contrario. È stato infatti Signorini ad allontanare l’attore per i suoi modi e non viceversa. Si tratta dunque di una ricostruzione errata e parziale da parte dell’ex concorrente.

Nella puntata di ieri sera, Delia Duran e Alex Belli si sono ritrovati e hanno potuto parlare della loro situazione. Per cominciare, per quanto resterà nella Casa l’attore? “Non te lo posso dire, una mattina ti sveglierai e io non ci sarò più, godiamoci questi momenti. È una grande fortuna che ho di essere qui con voi, con te”, ha risposto Alex. La modella sembra aver perdonato il marito per quanto accaduto con Soleil Sorge: “Meno male che hai ammesse tutte quelle stron*ate. Che mi hai fatto male. Stron*o”. L’attore ha voluto subito rassicurare la moglie: “Amore ma certo, secondo te io lascio perdere tutti i tre anni bellissimi vissuti insieme per questa stron*ata qui…”. Tra i due, dunque, sembra tornato il sereno.

