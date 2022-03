Alex Belli look: “Come Irama e Raz Degan”/ Signorini lo sfotte: “Dove hai il cobra?”

Un ritorno discusso quello di Alex Belli al Grande Fratello Vip, ma non solo per il solito triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge. Oggi fa parlare di sé anche per il look con cui si è presentato fuori la porta rossa del Gf Vip. Molto mediorientale l’outfit di stasera, con una piuma all’orecchio che ha ricordato subito Irama e una tunica che invece ha rievocato gli indumenti indussati invece dal mondo arabo, in questo caso ricordando Raz Degan.

“Ma dove hai il cobra?”, ha chiesto subito il conduttore Alfonso Signorini. “Il cobra non è un serpente”, ha replicato l’attore con una citazione. “Sembri il guaritore delle dune d’Egitto e quello che hai l’orecchio è una penna di falco…”, ha scherzato Signorini.

Invece, l’attore con la sua solita convinzione ha spiegato di essere stato nel Sinai per ricaricarsi: “Sono pieno di forza per te e ho delle sorprese per te”. Alfonso Signorini invece ha ironizzato: “Mi hai portato un egiziano? Era l’unica sorpresa che mi interessava”. Non solo Irama e Raz Degan: i social hanno tirato in ballo proprio Kabir rivedendo Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip.

Infatti su Twitter un utente ha scritto: “Alex Belli sta palesemente facendo il cosplay di Sandokan”. C’è chi invece è stato più duro: “Come ca**o si è conciato Alex Belli, lui nella sua fase new age spirituale, ormai non capisco più se abbia totalmente trasformato se stesso in nome dell’arte o se, semplicemente, proprio la sua vita sia arte”, ha scritto ad esempio un utente suo social.





