Alex Belli/ “Lulù e Manuel? GF Vip una bolla: vita reale è fuori”, Tale e Quale Show…

Alex Belli sarà a Tale e Quale Show?

Direttamente dalla sua ‘Factory’, Alex Belli è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 News, in qualità di ospite, nella puntata di oggi, venerdì 13 maggio 2022, della trasmissione “Trends & Celebrities” condotta da Francesco Fredella con Manila Nazzaro. “Sto benissimo”, ha esordito, dopo i saluti di rito con l’ex inquilina del GF Vip che ha ovviamente invitato a “spadellare” a casa sua. A proposito dei suoi progetti lavorativi futuri, Alex Belli farà o no Tale e Quale Show? “Intanto ci conosciamo da tantissimo tempo”, ha esordito, “le trattative erano in corso anche l’anno scorso. Non lo so, non lo so sai? Ho tante cose in questo momento, è un programma che io adorerei fare, mi piace tantissimo e vediamo… Se saranno rose fioriranno”.

Alex Belli e Delia Duran, confessioni hot/ "Posizione preferita, durata rapporti e…"

Una risposta, quella data da Alex Belli, nella quale l’ex Vippone non si è giustamente potuto molto esporre, lasciando tuttavia aperta una possibilità e lasciando trapelare il suo interesse concreto. “C’è da dire che Alex potrebbe fare tutto: lui canta, balla, suona, disegna, fotografa, cucina!”, ha precisato l’amica Manila Nazzaro, secondo la quale anche a MasterChef potrebbe trovare un suo spazio, ma guai a fargli lavare i piatti!

Tale e quale show 2022, ex Gf vip nel cast?/ Non solo Alex Belli...

Alex Belli e la sua verità su Lulù e Manuel

Alex Belli, ospite in radio, ovviamente si è sottoposto ad una carrellata di domande. In questi giorni si è parlato tanto di Lulù Selassié e di Manuel Bortuzzo, ma quale sarebbe la verità dopo la fine della loro storia? “In verità non lo sappiamo né io né Manila, l’unica cosa che posso riconfermare è il fatto che il Grande Fratello Vip è una bellissima esperienza, una bolla, dove tu vivi. Ci sono delle bellissime coppie che sono nate al Grande Fratello, altre però magari, fuori, nella vita reale magari non funzionano”.

Soleil Sorge, mamma Wendy all'attacco di Alex Belli/ "Smettila di dire bugie su di lei"

Ad intervenire è stata anche Manila Nazzaro che ha commentato: “Non è una regola il fatto che ci si piaccia e ci si innamori là dentro, la vita reale, noi con Alex ce lo raccontavamo spesso, ed anche lo stesso Manuel ci diceva che la vita reale era fuori, e questo è la verità. La vita reale è ben diversa è lì i caratteri si scoprono al 100% e si scopre di non essere fatti l’uno per l’altra, questo poi non significa che le cose non possano cambiare”. Per Alex Belli, tuttavia, questo non sarebbe necessariamente un aspetto negativo bensì “una cosa matura: uno ci prova e se non ci provi non sai come può funzionare”. Ad intervenire è stata anche Delia Duran per la gioia di Manila Nazzaro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA