Alex Belli “Mancanza di rispetto, mi prendete per il cu*o?”/ Scintille a pranzo…

Nuove tensioni al Grande Fratello Vip per Alex Belli

La puntata in arrivo del Grande Fratello Vip rende inevitabilmente un po’ tutti nervosi più del solito, in modo particolare Alex Belli, che probabilmente prevede le scintille contro di lui nel corso della serata. Tra la spiacevole frase a Manuel Bortuzzo, la lite violenta con Aldo Montano e la vicinanza sempre più “pericolosa” a Soleil Sorge, è possibile che buona parte della puntata odierna sarà dedicata proprio all’attore.

Poche ore prima del collegamento su Canale 5, però, Alex Belli ha sfogato tutta la rabbia accumulata negli ultimi giorni andando su tutte le furie dopo aver visto il suo pranzo e accusando i suoi compagni di avventura di una evidente mancanza di rispetto nei suoi confronti. “Cos’è questa roba qua? Chi l’ha fatta sta roba?”, ha contestato dopo essere giunto in cucina e riferendosi al piatto che gli era stato lasciato da parte. Miriana Trevisan, che pranzava ad un tavolo limitrofo con Clarissa Selassié, si è giustificata sostenendo che non sarebbe stato fatto apposta ma le sue parole non sono bastate a calmarlo, peggiorando se possibile la situazione: “Dai ragazzi, ma mi prendete per il cu*o?! Quando vi faccio da mangiare io vi presento dei piatti così?”, ha tuonato Belli. “Non l’abbiamo fatta apposta”, ha proseguito Miriana in difficoltà.

Alex Belli è una furia per il suo pranzo

Alex Belli non ha voluto sentire le giustificazioni di Miriana ma anzi ha preferito aprire il frigo e prepararsi da solo il pranzo: “O le cose le fate bene o sennò altrimenti presentare un piatto così per me è una presa per il cu*o! Mettere insieme il riso con la roba, con due chili di ragù per far la pasta, ti giuro, io vado fuori di testa!”, ha continuato l’attore spiegando le sue ragioni e senza riuscire a trattenere la rabbia. Alla fine il Vippone avrebbe deciso di prepararsi da sé il piatto.

Il discorso di Alex non fa una piega: la medesima attenzione che da due mesi riserva nella preparazione dei pasti a ciascuno dei suoi compagni vorrebbe ritrovarla nei suoi confronti anche da parte degli altri. Lo sfogo di Alex è proseguito anche con i suoi amici, Daniele Silvestri e Soleil Sorge e proprio quest’ultima ha voluto giustificare gli altri inquilini spiegando: “Non hanno voluto farlo così appositamente ma perché non hanno pensato a nessuno”. Dopo essersi confrontato con gli altri Vipponi l’attore si è finalmente calmato, concludendo il pranzo e preparandosi alla difficile e complessa puntata di cui è ancora ignaro.

