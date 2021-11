Alex Belli, massaggio hot a Soleil Sorge/ Atmosfera bollente al Gf Vip, il web…

Il Grande Fratello Vip, per rasseranare l’atmosfera nella casa, ha fatto un regalo ai vipponi offrendogli tutti il necessario per poter fare dei massaggi. A turno, gli inquilini della casa più famosa d’Italia, si sono trasformati in massaggiatori e clienti. Tra i massaggiatori più gettonati c’è stato Alex Belli che, dopo aver fatto rilassare, negli scorsi giorni, le donne della casa con massaggi improvvisati, stavolta ha regalato un super massaggio a Soleil Sorge. Con un completo color carne, l’influencer si è accomodata sul lettino messo a disposizione della produzione, lasciandosi coccolare dalle mani dell’attore.

Mentre Katia Ricciarelli e Carmen Russo si sfidavano a biliardo, Alex Belli ha massaggiato tutto il corpo di Soleil partendo dalla schiena per arrivare ai piedi. Dopo avrer slacciato il reggiseno coperta solo con un asciugamano bianco, Soleil si è rilassata sotto il tocco delle mani di Belli che ha massaggiato a lungo il corpo dell’amica.

Alex Belli e Soleil Sorge, il massaggio bollente scatena il web

Il massaggio bollente di Alex Belli a Soleil Sorge ha attirato gli sguardi degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, in particolare di Carmen Russo e Katia Ricciarelli le quali, tra un tiro e l’altro al biliardo, hanno assistito a tutta la scena. Le immagini, inoltre, hanno fatto il giro del web scatenando i commenti degli utenti.

Da una parte ci sono quelli che criticano sia Alex Belli e Soleil Sorge e dall’altra ci sono quelli che amano il feeling che è nato tra i due all’interno della casa. Feeling che diventa sempre più forte e che questa sera sarà messo nuovamente alla prova dall’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex.

