Alex Belli: “Mi piace Soleil Sorge”/ “Ma non la vorrei come fidanzata”: al GF Vip…

Alex Belli, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha legato con tutti i concorrenti. L’attore ha instaurato un bel legame anche con Soleil Sorge restandole vicino durante i giorni di scontro con le altre donne della casa. Benvoluto da tutti, Alex Belli dispensa consigli a tutti. Nelle scorse ore, ad ascoltare le sue parole sono state Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè che stanno perdendo consensi tra gli altri concorrenti.

Le sorelle Selassiè hanno ribadito di essere rimaste deluse dall’atteggiamento di Soleil Sorge, ma Alex Belli ribadisce la propria stima nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne spiegandone anche il motivo. “A me piace tanto Soleil, piace quello che è la sua forza e il suo esporre, la sua dialettica. Mi piace che sia così, ma non la vorrei mai avere come fidanzata“, ha detto l’attore.

Alex Belli, i consigli per le sorelle Selassiè

Dopo aver parlato di Soleil Sorge, Alex Belli ha provato anche a dare alcuni consigli alle sorelle Selassiè che, negli scorsi giorni, si sono scontrate con altri concorrenti, in particolare con Davide Silvestri con cui hanno poi avuto un chiarimento. Per aiutare le tre sorelle a vivere più serenamente l’avventura nella casa, Alex Belli si lancia in un’analisi del loro rapporto.

“Voi tre avete tre personalità così distinte, separate, che vedervi uno è assurdo. Vi vedo come la Trinità”, ha spiegato l’attore. Belli, inoltre, ha ribadito di provare una vera simpatia nei loro confronti aggiungendo: “Vi amo anche per le vostre debolezze, siete belle così e avete un’altra età”.

