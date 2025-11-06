Alex Belli, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato la gioia condivisa con sua moglie Delia Duran per la gravidanza: “E’ stato un miracolo”.

Sono giorni speciali per Alex Belli e sua moglie Delia Duran; da tempo inseguivano il sogno di diventare genitori ma per questioni avverse sembrava un’ambizione destinata a sfumare. Erano pronti a ricorrere all’inseminazione artificiale, lo raccontarono proprio a La Volta Buona qualche mese fa; l’attore, oggi tornato nel salotto di Caterina Balivo, è invece felice di raccontare come tutto sia avvenuto in maniera naturale al pari di un miracolo.

“Quando meno te l’aspetti, è davvero un dono di Dio; avevamo un po’ perso le speranze, c’eravamo detti di tornare dalle vacanze e iniziare questa trafila. C’ero già passato con la mia ex moglie… Abbiamo pregato tanto e alla fine ce l’abbiamo fatta”, inizia così il racconto gioioso di Alex Balli. Gli occhi dell’attore luccicano al pensiero della gravidanza di sua moglie Delia Duran e ovviamente immaginando già la sua quotidianità piacevolmente stravolta dal figlio in arrivo.

Alex Belli a La Volta Buona: “Figlio in arrivo? Spero sia una femminuccia…”

Sempre nel corso dell’intervista a La Volta Buona ci ha tenuto a fare anche una precisazione; ha infatti raccontato di aver ricevuto diversi messaggi sui social dove si metteva in dubbio la gravidanza naturale, e non con l’inseminazione artificiale, di sua moglie Delia Duran. Alex Belli ha dunque sottolineato: “Non era una cosa irreversibile, siamo la testimonianza che può succedere anche naturalmente”.

Messe da parte le accuse inopportune dei social, Alex Belli ha confessato di essere già impegnato con sua moglie Delia Duran con i preparativi in vista del parto. “Quando nasce nostro figlio? A fine marzo, siamo già a lavoro con la cameretta e altre cose”. Per il nome non si è sbilanciato, anche perchè i futuri genitori ancora non conoscono il sesso della nuova vita prossima a vedere la luce. “E’ partito il toto-nomi, io spero sia una femminuccia…”.

