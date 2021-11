Alex Belli nega la storia con Mila Suarez/ Soleil Sorge lo sta mettendo alla prova?

Alex Belli nega di aver avuto una storia con Mila Suarez. Una risposta che ha spiazzato non solo i telespettatori ma anche Soleil Sorge. L’influencer aveva infatti posto la domanda a Belli se lui fosse stato con Mila Suarez. L’attore è prima rimasto in silenzio e poi ha negato. A pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli aveva diffidato l’ex moglie Katarina Raniakova e anche la sua ex Mila Suarez. L’attore ha evitato di nominarle di sua spontanea volontà, cosa che non è accaduta fuori dalle mura del Grande Fratello Vip considerando che sia Katarina che Mila si sono spese in attacchi nei suoi confronti. Probabilmente, Alex ha risposto in quel modo per far capire a Soleil che fosse il caso di cambiare discorso. Soleil Sorge sembra aver compreso e infatti chiude: “No, non eri tu”.

Wendy Kay, La madre di Soleil Sorge accusa Alex Belli/ "E' uno stratega e vuole fare scandalo"

Sui social, in molti si sono espressi in merito all’atteggiamento di Belli. Qualcuno ha ipotizzato che Soleil avesse posto quella domanda al solo fine di smascherarlo: “Lo ha voluto mettere alla prova”. C’è però chi sostiene che l’attore abbia fatto bene a non parlare della Suarez: “Alex ha semplicemente voluto cambiare discorso e ha fatto finta di niente probabilmente perché quella storia non gli piaciuta per niente e non voluto parlare e perché probabilmente sa che poi potrebbe succedere un altro casino ha fatto bene”.

Alex Belli vs Lulù: “L'unico problema è la nomination”/ “Non ha capito proprio nulla”

Alex Belli contro tutti nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore se la prende con…

Alex Belli non trattiene il nervosismo e sbotta con i suoi compagni di avventura. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’aria si è fatta pesante e l’attore ha i nervi a pezzi. Dopo la puntata, l’attore si è confidato con Soleil, dicendole di aver notato degli sguardi di sfida da parte di Gianmaria Antinolfi. “Volevo far finta di niente” dice, spiegando che avrebbe preferito non dire nulla, ma questa cosa lo ha turbato troppo. Poi se la prende con Lucrezia Selassiè dicendole che il comportamento che ha adottato con Bortuzzo è stato intollerabile: “Ci vanno di mezzo le tue sorelle che adoro, questa cosa ti serva da lezione”. Poi Alex Belli se l’è presa anche con Katia Ricciarelli che lo aveva definito ignorante. La Ricciarelli ha tagliato corto: “Pensa alle cose più serie e continua il tuo percorso”, ha risposto.

Alex Belli, sfogo durissimo al GF Vip: "Non tradisco Delia"/ "Spettacolo di mer*a..."

Con Soleil Sorge invece i ruoli si ribaltano, ed è Alex a doversi giustificare. Lei si lamenta di alcune scene e parole poco carine che ha sentito uscire dalla bocca dell’amico e che non le sono proprio piaciute. Lui minimizza e si giustifica, spiegando che era ancora ferito e tutto quello che può aver detto era sicuramente frutto della rabbia repressa verso di lei per averlo fatto stare male.



© RIPRODUZIONE RISERVATA