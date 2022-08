Alex Belli nel cast del GF vip 7? / L’annuncio choc: “Lascio la tv”

Grande Fratello vip 7, Alex Belli nel cast?

Si fa sempre più vicino il tanto atteso inizio del Grande Fratello vip 7, e intanto a grande richiesta i telespettatori attivi in rete chiedono al protagonista indiscusso del Grande Fratello vip 6, Alex Belli, di tornare ad attivarsi nel piccolo schermo, dopo aver intrattenuto il gioco dei vipponi con il “triangolo amoroso” condiviso con la promessa sposa Delia Duran e la coinquilina complice, Soleil Sorge.

Non a caso, un utente ha riportato su Twitter la richiesta di molti, nella speranza che Alex Belli possa prendere parte al gioco del Grande Fratello vip 7 in arrivo. Una richiesta a cui ha prontamente replicato Alex Belli, con un annuncio del tutto inaspettato.

Alex Belli annuncia una pausa dalla tv

Il promesso sposo di Delia Duran, nel dettaglio, ha lasciato intendere che a breve vorrà avviare un anno sabbatico dal mondo del piccolo schermo, tenendosi quindi a debita distanza da alcuni programmi TV (Grande Fratello vip 7 incluso?): “Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista”. Insomma, quest’ultimo messaggio lanciato via Twitter da Alex Belli sembra voler preludere un imminente pausa di riflessione dell’attore di Centovetrine al piccolo schermo.

Ma cosa vorrà dire in realtà l’ex gieffino, con il suo ultimo messaggio? Da una parte la dichiarazione social potrebbe rivelarsi una trovata mediatica dell’attore studiata a tavolino per fare parlare di sé. Dall’altra, invece, Alex potrebbe aver preso sul serio in considerazione l’idea di lasciare il mondo della TV per un po’ di tempo. Ma sarà davvero così? Intanto, oltre alla sfera professionale, anche quella privata sembra destare la curiosità del web sulla sua vita. Viene lecito, non a caso, tra gli utenti del web chiedersi che ne sia stato del sogno dell’ex gieffino allargare la propria famiglia con un piccolo Belli.

