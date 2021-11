Alex Belli nella bufera dopo battuta su Manuel Bortuzzo/ Lo staff lo difende “ha un fratello con disabilità”

La battuta di Alex Belli su Manuel Bortuzzo continua a far rumore. Il caso sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso della puntata in onda questa sera. Le parole di Alex Belli hanno scatenato la dura reazione dello staff di Manuel Bortuzzo e, soprattutto, del padre di quest’ultimo che si è scagliato contro l’attore sui social. Sul web, nel frattempo, sono tantissimi gli utenti che chiedono un provvedimento disciplinare immediato nei confronti di Alex Belli, ancora all’oscuro di ciò che la sua battuta ha provocato.

In attesa di sapere quale sarà la decisione del Grande Fratello, lo staff dell’attore lo difende pubblicamente. “Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”, ha fatto sapere lo staff attraverso Instagram.

Alex Belli a rischio squalifica dal Grande Fratello vip? Interviene lo staff

“Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web”, continua ancora lo staff di Belli. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Il video dovrebbe essere mostrato da Alfonso Signorini anche ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 alla luce del rumore che le parole di Belli hanno scatenato sul web.

