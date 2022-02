“Alex Belli non è geloso di Delia”/ Parla Stella: “Se lei cede con Gianluca, lui…”

L’amore ‘libero’ tra Alex Belli e Delia Duran continua ad infiammare i salotti televisivi. Uno tra tutto quello di Pomeriggio 5 che oggi torna ad ospitare Stella, la stylist di Alex che avrebbe vissuto sulla sua pelle questo ‘amore libero’, facendone pienamente parte. È proprio lei a svelare nuovi dettagli di questa relazione, soprattutto in virtù di quanto sta accadendo in questi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima diretta del GF, Signorini ha mandato in onda un filmato che ha mostrato alcuni avvicinamenti di Delia Duran al nuovo arrivato Gianluca Costantino. Tra i due balli sensuali e sguardi maliziosi che, a Pomeriggio 5, vengono commentati con curiosità.

Maria Monsé, nuovo attacco a Carmen Russo "Infangata senza motivo"/ "Perla Maria..."

Alex Belli e Delia Duran, nuovi retroscena sul loro amore libero a Pomeriggio 5

In particolare, Barbara D’Urso ha chiesto a Stella se, secondo lei, Alex sia geloso di questi atteggiamenti affettuosi di Delia con Gianluca; la stylist svela allora di averlo chiesto proprio a lui pochi giorni fa. “Gli ho fatto questa domanda perché ho visto che Delia si sta avvicinando a Gianluca… Lui mi ha detto ‘No, non mi darebbe assolutamente fastidio. L’amore libero è amore libero!'” Non è però d’accordo con queste dichiarazioni Biagio D’Anelli, che replica: “Secondo me è gelosissimo! Se vedesse i due a letto insieme altro che gelosia!” “Si sta arrampicando sugli specchi”, è stato invece il commento di Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli.

LEGGI ANCHE:

Lando Buzzanca, Francesca Della Valle denuncia “È sparito”/ Il figlio Massimiliano...ALEX BELLI, L'EX KATARINA VS STELLA: "MI HA TRADITO CON TE"/ Lei: "Ci vedevamo ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA