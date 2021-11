“Alex Belli non è sposato”/ Gaia Zorzi “Soleil può entrare nella sua vita, Volpe no…”

Il faccia a faccia tra Alex Belli e Adriana Volpe, andato in scena nella serata di ieri, venerdì 19 novembre 2021, di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip, è stato uno dei momenti clou della puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, capace di fare discutere (e anche parecchio) gli utenti sui social media. Uno scontro garbato nei toni ma non privo di frecciate al vetriolo, che anche Giulia Salemi e Gaia Zorzi, conduttrici di GF Vip Party su Mediaset Infinity, non si sono astenute dal commentare.

In particolare, la più scatenata è stata Gaia, che ha prontamente criticato l’affermazione di Belli circa il suo matrimonio con Delia Duran, che non è stato celebrato né in chiesa né in Comune (entrambi i coniugi risultano ancora legati ai precedenti consorti, ndr). Alex Belli ha spiegato di avere detto sì a Delia in un rito di liturgia della parola, ma la giovane Zorzi non ha esitato a reagire di fronte a questa frase: “Ma cosa c’entra? Allora, Giulia, io e te possiamo andare da qualsiasi parte a sposarci! Alex, non sei sposato, punto!”.

GAIA ZORZI SU ALEX BELLI: “A ME NON TORNA QUALCOSA…”

Nel prosieguo della diretta televisiva e con il dibattito in fieri tra Alex Belli e Adriana Volpe, ha preso la parola su Mediaset Infinity anche Giulia Salemi, la quale, rivolgendosi ironicamente al fidanzato, Pierpaolo Pretelli, ha dichiarato: “Pierpaolo, andiamo a Las Vegas a sposarci!”. A quel punto, è arrivata la rivelazione inaspettata: Tommaso Zorzi si sarebbe sposato a Las Vegas. A lasciarsi sfuggire il dettaglio in diretta è stata Gaia, sua sorella, che ha detto: “Si è sposato là con una sua amica, se non sbaglio con Roberta Ruiu”.

Tornando su Belli, invece, sempre Gaia Zorzi ha asserito: “Adriana Volpe non può, secondo Alex, entrare nella sua vita privata, però Soleil può farlo… Delia sa di avere sbagliato? Ma come fa a saperlo Alex, se è nella Casa! A me non torna qualcosa”. Cesura ancora più netta da parte della Salemi: “A me non torna niente”.

